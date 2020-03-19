«Слишком красивая» фельдшер из Москвы пожаловалась на травлю

Фото: Анастасия Ивашевская

Жительница Москвы, 28-летняя фельдшер Анастасия Ивашевская, известная в соцсетях из-за своего внешнего вида, рассказала о желании нравиться пациентам. В общении с «Комсомольской правдой» девушка пожаловалась, что коллеги открыто травят ее.

«Волосы всегда укладываю, макияж делаю. У меня такие правила. Мне важно самой себе нравиться, и пациентам тоже приятно. Больше всего комплиментов от пенсионеров», — подчеркнула Ивашевская.

По словам Анастасии, в коллективе к ней относятся плохо: заочно и в лицо «говорят всякие гадости» из-за того, что она «слишком красивая»: «Считают, что у меня обязательно должен быть богатый любовник». Ивашевская заявила, что у нее нет времени на отношения: после работы она учится на стоматолога, а в свободное время рисует.

Многие пользователи сети не верят, что фельдшер на самом деле работает в медицинской сфере, и считают, что ее медицинские фотосессии — фейк. «Я закончила училище, получила акушерский диплом и сразу пришла на работу в скорую», — ответила она сомневающимся.

По словам Ивашевской, ее единственная слабость — татуировки. Первую она сделала в 16 лет, а в настоящее время на ее теле больше 20 тату.

Ранее 26-летняя модель из Лос-Анджелеса Холли Валентайн (Holly Valentine) пожаловалась, что ее профиль в приложении Tinder заблокировали. По мнению девушки, это произошло из-за красивых фотографий — мужчины могли посчитать их фейковыми.