Слуцкий ответил на обвинения России в дезинформации граждан ЕС по коронавирусу

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter в среду назвал «фантазией, переходящей в паранойю» заявления, что Россия якобы дезинформирует европейцев для усиления паники из-за распространения коронавируса нового типа.

«ЕС заподозрил Россию в дезинформации для обострения кризиса из-за #COVID2019 и усиления паники, пишет FT. Какая редкая чушь, почище баек о »вмешательстве«. Выборы, »желтые жилеты«, теперь — нагнетания вокруг коронавируса!!! Бурная фантазия, переходящая в паранойю» — написал депутат.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на доклад Европейской службы внешнеполитической деятельности сообщила о «значительной кампании по дезинформации со стороны прокремлевских изданий и российских государственных СМИ относительно COVID-19». В публикации утверждалось, что это делается якобы для усугубления кризиса систем здравоохранения стран Запада, а также препятствования эффективным действиям в ответ на пандемию.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал эти обвинения «русофобской одержимостью».