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Новости » Россия » Способное достроить «Северный поток — 2» судно не могут застраховать

Способное достроить «Северный поток — 2» судно не могут застраховать

Способное достроить «Северный поток — 2» судно не могут застраховать

«Газпром» в четвертый раз перенес торги по страхованию рисков при дооснащении трубоукладчика «Академик Черский», который способен достроить «Северный поток — 2». Их проведение уже затянулось на полтора месяца, в то время как само судно уже прошло треть пути из Находки в Калининград, где, очевидно, и проведут дооборудование.

ООО «Газпром флот» разместило на сайте государственных закупок уже четвертое объявление о переносе сроков конкурсного отбора по страхованию строительно-монтажных рисков при дооснащении трубоукладчика «Академик Черский». О его проведении компания объявила 29 января и планировала к 12 февраля собрать заявки. Однако без объяснения причин «Газпром флот» перенес потом крайний сбор заявок на 26 февраля, следом — на 4 марта, 12 марта и 26 марта. Теперь результаты конкурса планируют объявить 1 апреля, на полтора месяца позже запланированного времени.

Иллюстрация: zakupki.gov.ru.
Иллюстрация: zakupki.gov.ru.

Очевидно, у «Газпрома» есть проблемы с привлечением страховщиков. Холдинг предлагает 3,2 млн рублей за страхование строительно-монтажных рисков при выполнении работ по дооборудованию судна, рисков повреждения судна вследствие допущенных при выполнении работ ошибок и недостатков и наступления ответственности перед третьими лицами за причинение

вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при выполнении работ. «Газпром» хочет, чтобы страховая сумма по работам и судовому оборудованию составляла 728 млн рублей, а по ответственности при выполнении судостроительных работ — 100 млн рублей. Безусловную франшизу установили на уровне 2 млн рублей по каждому страховому случаю.

Как сообщало ИА Newstes , трубоукладчик «Академик Черский» сменил маршрут следования в Балтийское море во время прохода Индийского океана и в Европу придет не через Суэцкий пролив, а обогнет Африку. Сейчас судно указывает уже следующей точкой не Суэцкий канал, а Мапуту, столицу Мозамбика. Судя по изменению маршрута, трубоукладчик действительно путает следы. 6 марта судно ушло с рейда Шри-Ланки и отключило транспондер по передаче данных по автоматической идентификационной системе (АИС). Тогда же остров покинул сторожевой корабль Балтийского флота «Ярослав Мудрый». Очевидно, он провел судно мимо берегов Сомали, где орудуют пираты. В Аденском заливе отряд судов Балтийского флота несет антипиратскую вахту.

Иллюстрация: vesselfinder.com.

Конечный маршрут «Академика Черского» в Балтийское море косвенно подтверждает информация о торгах, которые проводил «Газпром флот» на электронной торговой площадке группы «Газпромбанк». Так, до конца февраля принимали заявки на поставку плакатов и символов для «Академика Черского» с доставкой в Калининградскую область. В другой закупке сообщали, что последний день зимы — крайний срок, когда «Газпром флот» ждет и предложений о поставке фланцев и отводов для трубоукладчика. В конкурсной документации уточнялось, что товары необходимо привезти к борту судна в Калининграде, но адрес может и поменяться — на Санкт-Петербург.

Блогер под именем Аслан Нахушев утверждает, что «Академик Черский» следует в Санкт-Петербург. «Трубоукладчик пытается своим ходом начать поход в Санкт-Петербург c заходом в Калининград на один из питерских судостроительных заводов ОСК для установки сварочного и технологического оборудования известной европейской компании, победившей в тендере и имеющей собственную производственную площадку в Ленинградской области России, — написал блогер. — Также судну предстоит средний ремонт основной двигательной установки, винтовой и валовой ходовой группы, которые в условиях Находкинского СРЗ сделать невозможно».

«Академик Черский» покинул Находку после того, как на сайте государственных закупок 7 февраля появилось объявление о том, что «Газпром флот» завершил 5 февраля тендер на дооснащение трубоукладчика. По технической документации конкурса, после дооборудования производительность судна должна составлять не менее 120−160 стыков в сутки и рассчитывается, исходя из условий круглосуточной работы четырех сварочных постов. Другими словами, судно должно укладывать в сутки от полутора до двух километров газопровода. При этом дооснащение, говорится в документации, проводится для строительства трубопровода на Киринском газоконденсатном месторождении на Сахалине, а диаметр свариваемых труб указан в 30 дюймов, тогда как для «Северного потока — 2» он составляет больше 60. В то же время «Академик Черский» является единственным из трех подходящих под строительство балтийского газопровода судов, которое имеет систему динамического позиционирования. Ее не требовал датский регулятор, однако она предусмотрена в разрешении на укладку в экономической зоне Дании в Балтийском море, чтобы во время работ не зацепили лежащие на дне еще со времен Второй мировой войны боеприпасы. Поэтому согласование с Датским энергетическим агентством в случае использования трубоукладчиков с якорным позиционированием («Фортуна» и «Дефендер») необходимо. Минусом использования «Академика Черского» является то, что ему необходимо пройти еще дооснащение, а путь в Балтийское море займет у судна несколько месяцев.

Кроме трубоукладчиков «Академик Черский», «Фортуна» и «Дефендер», у «Газпрома», по сути, других вариантов для достройки «Северного потока — 2» может и не быть. Необходимых для укладки газопровода судов в мире немного, и судовладельцы действительно боятся американских санкций. Показательно, как швейцарская компания Allseas за несколько часов до подписания Дональдом Трампом закона с санкциями против участников проекта остановила свои трубоукладчики и в течение нескольких дней разгрузила и вывела Pioneering Spirit и Solitaire из Балтийского моря. Ранее была надежда, что в документе говорится о 30-дневном сроке на сворачивание работ, однако Минфин США сразу уточнил: месяц дается на сворачивание работ, а не на завершение. ИА Newstes писало, что иностранные суда продолжают работы на проекте, однако они выполняют задачи, не связанные с достройкой газопровода. Например, осуществляют наброску камней.

О возможности использования «Академика Черского» говорил в конце прошлого года глава Минэнерго Александр Новак. «Один из вариантов — это судно на Дальнем Востоке, но потребуется некоторое время на допподготовку», — отмечал министр энергетики России.


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Добавлено: 19 мар 2020 в 08:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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