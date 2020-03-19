Стало известно о возможных проблемах с поставками алкоголя в Россию

Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Распространение коронавируса по миру может оказать негативное влияние на поставки алкоголя в Россию, стало известно газете «Коммерсантъ». Крупные контрагенты уже начали предупреждать о возможных проблемах, это связано с возможными изменениями в работе таможни.

В частности, о риске сбоев предупредила компания «Лудинг», указал источник газеты в московской ресторанной сети. Похожие письма разослали и другие поставщики импортного алкоголя. Глава компании «Ладога», которая занимается производством и продажей алкоголя, Вениамин Грабарь полагает, что если проблемы и возникнут, то в долгосрочной перспективе. По его словам, тех запасов, что есть сейчас, хватит на три-шесть месяцев.

Регулярно мойте руки



Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.



Соблюдайте дистанцию в общественных местах



Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.



Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.



По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот



Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.



Соблюдайте правила респираторной гигиены



При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.



Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.



При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью



Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.



Полезные сайты и телефоны:



— сайт стопкоронавирус.рф;



— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;



— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;



— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;



— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);



— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;



— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;



— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения

Ранее в четверг, 19 марта, глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что кризис из-за коронавируса станет беспрецедентным и окажет влияние на все стороны жизни. «Влияние будет очень сильное на все стороны жизни, мы это видим сейчас по изоляции, по карантинам, которые вводятся, по ограничению деятельности даже компаний, предприятий», — констатировал он и добавил, что пока влияние оценить невозможно.

По данным на 18 марта, в России выявлены 147 случаев заражения коронавирусом, большая часть инфицированных находится в Москве. Главный санитарный врач Роспотребнадзора Анна Попова поручила главам регионов обеспечить 14-дневную изоляцию всех прибывающих в страну.