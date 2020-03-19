Стало известно, с кем теперь работает "пухляш" из клипа Little Big

. Певец Шура и Анна Седокова рассказали, что актер Дима Красилов, которого в Сети стали называть "пухляш" после участия в клипе группы Little Big на песню Uno, теперь снимается в их новом проекте.

"Нам очень жаль, что Евровидение отменили, но мы с Шурой готовы сделать официальное заявление. Дима, мы забираем тебя к себе в новый клип", — заявила бывшая солистка поп-группы "ВИА Гра".

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"Молодцы! Правильно", — прокомментировала @anastasia.peterson1

"Пухляш классный, украсит любой клип. Жаль, что Little Big не поедут на Евровидение", — подчеркнула @olgaborisova_perm

"Берегите его", — попросила @rekh496

Название ролика и дата его выхода пока не известны. Последнее время Седокова публикует в Сети посты, в которых рассказывает о работе над YouTube-шоу "Квартира 69", где, скорее всего, будет задействован и Красилов.

Ранее Европейский вещательный союз принял решение не проводить в этом году Евровидение из-за вспышки коронавируса. Россию должна была представлять рейв-группа Little Big с песней Uno. Планировалось, что вместе с музыкантами поедет выступать и "пухляш". Незадолго до отмены конкурса солист коллектива Илья Прусикин подтвердил эту информацию.