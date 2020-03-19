"Стало рушиться то, что строилось 10 лет": жена Джигана пожаловалась на жизнь после выходок мужа

31-летняя Оксана Самойлова призналась, что переживает худший месяц в своей жизни. Супруга больше не может снимать беззаботные Stories после выходок Джигана.

Джиган недавно покинул стены приватного элитного рехаба Palm Beach Shores Rehab, в котором он провел неделю, и вернулся к семье и детям.

Оксана Самойлова опубликовала на своей странице в инстаграме отчаянный пост, посвященный тому, что происходит в ее семье в последние недели после рождения сына.



Сегодня месяц Давидику. со всеми этими событиями,я даже не смогла рассказать вам какой он мой сын. Мы должны были быть максимально счастливыми, Но так случилось что это худший месяц в моей жизни.

После рождения сына Джиган стал материться при детях, просить их принести пива и исполнять при девочках пошлые песни со словами "ананас не ***". Подобные выходки шокировали многих поклонников рэпера и Оксаны Самойловой, считавших семейную пару идеальной. Супруга Джигана призналась, что ее жизнь резко изменилась в худшую сторону.

Резко стало рушиться всё что строилось 10 лет. Не знаю что ещё можно сказать... снимать беззаботные сторис я просто не могу пока что ,грузить вас своими печалями не хочу. делать вид что ничего не случилось я не собираюсь,но и рассказывать всё в соц сетях ,не буду.так же как и ходить на всякие передачи и тд .

По словам Оксаны Самойловой, ситуация усложняется тем, что ее семья всё ещё не может вылететь домой - судя по всему, из-за введенных недавно ограничений в США в связи с пандемией коронавируса.

"Я устала,мой уровень энергии на минусе,моя душа горит адским пламенем. Но я уже целый месяц Мама самого милого и любимого мальчика на свете", - заключила Оксана Самойлова.

Как сообщал Peopletalk, Джиган оказался в рехабе после того, как стал поднимать руку на свою супругу Оксану Самойлову - судя по всему, она сама и вызвала службы.

Согласно данным издания Super, Джиган действительно напал на жену, из-за чего последняя собирается разводиться с супругом после 8 лет брака.



Как писал NEWSTES, ранее Джиган раскрыл, какое психическое расстройство у него выявили врачи.