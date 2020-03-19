"Стало рушиться то, что строилось 10 лет": жена Джигана пожаловалась на жизнь после выходок мужа

31-летняя Оксана Самойлова призналась, что переживает худший месяц в своей жизни. Супруга больше не может снимать беззаботные Stories после выходок Джигана.
Джиган недавно покинул стены приватного элитного рехаба Palm Beach Shores Rehab, в котором он провел неделю, и вернулся к семье и детям.
Оксана Самойлова опубликовала на своей странице в инстаграме отчаянный пост, посвященный тому, что происходит в ее семье в последние недели после рождения сына.
После рождения сына Джиган стал материться при детях, просить их принести пива и исполнять при девочках пошлые песни со словами "ананас не ***". Подобные выходки шокировали многих поклонников рэпера и Оксаны Самойловой, считавших семейную пару идеальной. Супруга Джигана призналась, что ее жизнь резко изменилась в худшую сторону.
По словам Оксаны Самойловой, ситуация усложняется тем, что ее семья всё ещё не может вылететь домой - судя по всему, из-за введенных недавно ограничений в США в связи с пандемией коронавируса.
"Я устала,мой уровень энергии на минусе,моя душа горит адским пламенем. Но я уже целый месяц Мама самого милого и любимого мальчика на свете", - заключила Оксана Самойлова.
Как сообщал Peopletalk, Джиган оказался в рехабе после того, как стал поднимать руку на свою супругу Оксану Самойлову - судя по всему, она сама и вызвала службы.
Согласно данным издания Super, Джиган действительно напал на жену, из-за чего последняя собирается разводиться с супругом после 8 лет брака.
Как писал NEWSTES, ранее Джиган раскрыл, какое психическое расстройство у него выявили врачи.