Студия на дому и айфон вместо камеры: как телеведущие продолжают делать шоу во время пандемии коронавируса

Все больше людей переходят на удаленную работу из-за коронавируса. Но если представителям некоторых профессий это сделать довольно просто, ведь для работы им нужен лишь компьютер с доступом в интернет, то другим их род деятельности не позволяет трудиться на дому. Однако даже знаменитые телеведущие и шоумены, ежедневно снимавшие свои программы в студиях, нашли выход из положения. Рассказываем, что придумали популярные ведущие развлекательных шоу, чтобы продолжать радовать телезрителей новыми выпусками своих передач.

Джимми Фэллон

The Tonight Show Джимми Фэллона — одно из самых популярных телешоу в США. Чтобы не лишать поклонников его просмотра во время пандемии коронавируса, шоумен решил его снимать прямо у себя дома. Оператором выступила супруга Фэллона Нэнси Джувонен, которая снимала шоу на мобильный телефон, а вот за художественную составляющую передачи отвечала их шестилетняя дочь Уинни Роуз, которая нарисовала логотип программы.

В своем первом "домашнем шоу", пилотный выпуск которого длится 10 минут, Фэллон объяснил, что решил сделать его из дома, чтобы помешать распространению вируса. Впрочем, не обошлось и без шуток. Ведущий сказал, что другой причиной стали слишком большие налоги на недвижимость.

Каждый новый выпуск Джимми будет нести в себе не только развлекательную, но и благотворительную функцию. Ведущий намерен рассказывать о некоммерческих организациях, которые оказывают помощь нуждающимся, и призывать всех помогать им финансово.





Джимми Киммел

Еще один известный американский телеведущий Джимми Киммел и его шоу Jimmy Kimmel Live! тоже ушли на карантин. Как и его коллега, "общаться" с публикой Киммел решил в одностороннем порядке и тоже записал дома небольшое видео, которое назвал "Карантинный монолог Джимми Киммела". В нем он рассказал о жизни в изоляции с двумя детьми, Дональде Трампе, Дне святого Патрика и других актуальных вопросах.





Эллен Дедженерес

Знаменитая американская ведущая Эллен Дедженерес тоже была вынуждена на время отказаться от съемок своей передачи The Ellen DeGeneres Show. Однако о поклонниках она не забыла и решила развлекать их немного в другом формате. Теперь звезда записывает забавные ролики в инстаграме, на которых она, к примеру, показывает карточные фокусы, собирает паззлы, общается со звездами по телефону и устраивает с ними видеочаты.

Конан О'Брайен

Попробовать снять свое шоу на телефон решил и ведущий Late Night with Conan O'Brien. Он объявил, что сделает это дома самостоятельно, а с гостями будет общаться через скайп. В эфир его шоу выйдет 30 марта.

Не думаю, что у меня это хорошо получится, но не стесняйтесь смеяться над нашей попыткой,

— написал он в твиттере.

Ну а пока О'Брайен записал несколько забавных видео о правильном мытье рук и дезинфекции посторонних предметов.









Тревор Ноа

Ведущий The Daily Show принял решение о запуске "Ежедневного социального дистанционного шоу" на YouTube. Вчера вышел его первый выпуск, который Ноа снял в своем доме в Нью-Йорке.

Мы не знаем, когда вернемся в студию, мы не знаем, вернемся ли мы в студию вообще, и я не думаю, что кто-то из нас что-то знает. Коронавирус изменил жизнь каждого. И поэтому мы решили сделать ежедневное шоу из дома. Я имею в виду не только мой дом, но и дома всех остальных сотрудников. Так что продюсеры, сценаристы, режиссеры, постановщики — все мы просто будем сидеть дома и использовать технологии, которые у нас есть, чтобы попытаться сделать шоу,

— объяснил он.





Стивен КольберВ YouTube перебрался и ведущий The Late Show, который назвал свою "новую передачу" "Социальное дистанцирование". Прекрасно понимая, что настроения в обществе сейчас и так тревожные и ему как никогда нужно отвлечься от происходящего и немного расслабиться, Кольбер решил сделать шоу максимально юмористическим — видео он снимал из собственной ванны, наполненной пеной. При этом он принимал ее прямо в костюме.Это странное время, вот что я вам скажу. Я уверен, что многие из вас обеспокоены. Но если вы сейчас смотрите это из своего дома, знайте, что поступаете правильно,

— сказал он.





Саманта Би

Бывшая корреспондентка The Daily Show и ведущая Full Frontal with Samantha Bee сценаристка Саманта Би тоже вошла в число тех, кто развлекает публику прямо из своего дома. В своем ролике она показала, как колоть дрова. Как полагает Би, этот навык в нынешние времена может оказаться очень полезным!





Надо сказать, что онлайн-формат взаимодействия с поклонниками осваивает все больше звезд. Многие музыканты радуют своих фанатов бесплатными выступлениями, устраивая домашние концерты в прямом эфире. Так, в инстаграме уже выступили Крис Мартин, Джон Ледженд, Робби Уильямс и другие звезды.



