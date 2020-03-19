Танцор-«пухляш» из клипа Little Big отреагировал на отмену «Евровидения»

Фото:страница Дмитрия Красилова во «ВКонтакте»

Актер Дмитрий Красилов отреагировал на отмену «Евровидения» в ходе прямого эфира в своем Instagram-аккаунте.

Танцор из клипа Little Big, получивший прозвище «пухляш», признался, что расстроился из-за новости о ситуации с конкурсом, добавив, что она «качнула его вселенную». При этом актер отметил, что не знает, поедет ли на мероприятие в следующем году. По его словам, для участия в следующем году Little Big придется представить новую песню.

Красилов вспомнил, что еще в детстве мечтал попасть на международный музыкальный конкурс, однако не верил, что у него это получится. «Я понимал, что петь я не умею, а танцевать меня с моими габаритами вряд ли возьмут», — сказал актер. По его мнению, судьба показала ему, что в этой жизни возможно все.

Он также пояснил, что не обижается на прозвище от интернет-пользователей: «Я адекватно отношусь к тому, что меня называют "пухляшом", потому что сам себя я называю жирным». Красилов добавил, что примирился со своим лишним весом.

Ранее группа Little Big, которая должна была представить Россию на «Евровидении», поддержала отмену мероприятия. «С момента объявления нас участниками конкурса мы ощутили невероятную поддержку со стороны соотечественников и зарубежных слушателей. Спасибо каждому, кто смотрел наш клип, слушал песню UNO и верил в нашу победу!» — отреагировали музыканты.

Об отмене «Евровидения» стало известно 18 марта. Конкурс должен был пройти в Роттердаме в середине мая.