Терапевт Оксана Драпкина рассказала, чем можно заменить антисептики для рук

Антисептики, дефицит которых образовался во многих аптечных пунктах страны из-за коронавируса, можно заменить другими антибактериальными средствами или частым мытьём рук. Об этом рассказала внештатный терапевт Минздрава РФ Оксана Драпкина.

По её мнению, водку как антисептик для профилактики против коронавируса, использовать нельзя, она не очень помогает.

Кроме этого, врач отметила, что для обработки рук также подойдут дезинфицирующие растворы, которые продаются в косметических магазинах. Она считает, что на данный момент в связи с распространением коронавируса самой действенной мерой является профилактика.

В Минпромторге РФ объяснили агентству, что отсутствие в некоторых аптеках антисептиков и дезинфицирующих средств для рук, скорее всего, связано с повышенным спросом и цикличностью поставок.

По информации ведомства, на данный момент изучается возможность наращивания производства в течение 2 недель.

Произошедшая в китайском городе Ухань вспышка коронавируса, началась в декабре прошлого года, и заболевание распространилось во многие страны мира. ВОЗ признала коронавирус, получивший название COVID-2019, пандемией. В России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.