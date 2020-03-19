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Новости » Экономика » Трамп оценил необходимость военных полномочий в экономике

Трамп оценил необходимость военных полномочий в экономике

Трамп оценил необходимость военных полномочий в экономике
Президент США Дональд Трамп заявил, что военные полномочия в экономике понадобятся ему только при наихудшем развитии событий вокруг пандемии коронавируса.

Ранее Трамп назвал себя "президентом военного времени" и заявил, что использует закон об оборонном производстве 1950 года, если ему понадобится резко повысить производство медицинских принадлежностей частными компаниями.


"Я подписал закон об оборонном производстве, чтобы бороться с китайским вирусом, если нам понадобится обратиться к нему в наихудшем сценарии в будущем. Надеюсь, такой нужды не будет, но мы все вместе в этой ситуации!" - написал Трамп в Twitter.

Трамп назвал коронавирус "китайским" вопреки рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Власти США подчеркивают, что пандемия вируса началась в Китае, на фоне обострения отношений с Пекином и взаимной высылки китайских журналистов из США и американских из КНР.


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Добавлено: 19 мар 2020 в 04:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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