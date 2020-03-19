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У еще одной звезды "Игры престолов" обнаружили коронавирус

У еще одной звезды "Игры престолов" обнаружили коронавирус

46-летняя звезда сериала "Игра престолов" (Game of Thrones) Индира Варма подтвердила, что заражена коронавирусом.

В среду британская актриса рассказала фанатам, что она прикована к постели из-за болезни. Знаменитость отметила, что ей пришлось отменить репетиции постановки "Чайки", в которой она играет главную роль вместе с Эмилией Кларк. Репетиции были отложены на неопределенный срок из-за пандемии.


В посте, опубликованном в инстаграме, Индира сказала подписчикам:

Оставайтесь в безопасности, будьте здоровы и будьте добры к ближним.

Звезда также поделилась селфи со своими коллегами по съемочной площадке.


Индира Варма и Эмилия Кларк с коллегами по театру

Так печально, что наши и многие другие постановки по всему миру отменили из-за пандемии. Мы надеемся скоро вернуться и призываем всех вас (и правительство) поддержать нас. Чайка, как птица феникс, восстанет из пепла.

В постановке Индире досталась роль Ирины Аркадиной — матери Треплева. Вместе с ней в постановке приняли участие Тэмзин Аутуэйт (Полина Шамраева), Роберт Гленистер (Петр Николаевич Сорин), Дэнни Ашок (Семен Медведенко), Томас Харрис (Борис Тригорин) и другие.


Кристофер Хивью

Диагноз Варме был поставлен спустя всего два дня после того, как коллега актрисы по "Игре престолов" Кристофер Хивью узнал, что он заражен коронавирусом. В "Игре престолов" Индира сыграла Элларию Сэнд, любовницу Оберина Мартелла (Педро Паскаль) и мать нескольких его детей, в то время как Кристофер играл Тормунда.

Положительный результат на коронавирус также подтвердился и у других звезд, среди которых Идрис Эльба, Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон, Ольга Куриленко. На данный момент от коронавируса лечится 220 тысяч человек по всему миру, 8 919 умерло.


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Добавлено: 19 мар 2020 в 10:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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