Участников реалити-шоу шокировала новость о пандемии коронавируса

Изолированным участникам телевизионного реалити-шоу "Большой брат", съемки которого проходят в Германии, впервые рассказали о пандемии коронавируса. Шестого февраля они добровольно закрылись в большом доме, прежде чем вспышка охватила весь мир, сообщает Daily Mail.

Когда ведущий Йохен Шропп в этот вторник рассказал участникам о пандемии, все 14 игроков были ошеломлены, хотя многие сдержали эмоции.

Организаторы "Большого брата" предоставили всем участникам возможность пообщаться с близкими и родными по видеосвязи, а также задать интересующие вопросы врачу.

По информации Daily Mail, первоначально продюсеры не хотели, чтобы герои шоу знали о пандемии коронавируса. Однако зрители в Сети стали возмущаться. Они посчитали, что держать их в неведении — несправедливо.

Смысл одного из самых рейтинговых реалити-шоу состоит в том, что игроки, находящиеся в изоляции от внешнего мира под постоянным контролем камер и организаторов, должны выполнять задания Большого брата. За нарушение правил участников отправляют домой.