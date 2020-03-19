Украине помогут с COVID-19: Шмыгаль рассказал, какая страна предоставит экстренную гуманитарную помощь

Преодолеть пандемию коронавируса Украине поможет Китай. Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

Речь о срочной гуманитарной помощи, по его словам, шла на встрече с послом Китая в Украине Фань Сяньжуном.

«Разделяем мнение господина посла, что во время мировой глобальной проблемы все страны должны консолидироваться и стать одной семьей. Искренне благодарен китайской стороне за предложение предоставить Украине экстренную гуманитарную помощь», — написал украинский премьер.

Какого вида помощь будет оказана, глава Кабмина не указывает.

Также на встрече обсуждались вопросы экономического сотрудничества и борьбы двух стран с распространением коронавируса, достигнута договоренность о возобновлении работы украинского-китайской межправительственной комиссии.

«Отдельно хочу поблагодарить китайской стороне за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — добавил Шмыгаль.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, что по данным министерства охраны здоровья, по состоянию на 22:00 18 марта в Украине зафиксировано 16 случаев заражения COVID-19. По регионам: Черновицкая область (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) и Киев (2). За 18 марта в больницы поступил 51 человек с подозрением на коронавирус и 103 человека, которые находились с ними в контактах. По данным региональных лабораторий протестированы за сегодня методом ПЦР 6 образцов, все отрицательные.