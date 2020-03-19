Умершая от коронавируса москвичка преподавала в РГУ нефти и газа

Скончавшаяся в Москве 79-летняя Валентина Зубарева, у которой был диагностирован коронавирус Covid-19, была преподавателем кафедры финансового менеджмента Российского государственного университета (РГУ) нефти и газа имени И. М. Губкина.

Как сообщили в администрации вуза, РГУ закрыли на карантин в связи со смертью сотрудницы, у которой был диагностирован коронавирус.

79-летняя Валентина Зубарева трудилась профессором и занимала должность заместителя заведующего кафедрой, пишет Mash. До последнего времени каждый день работала со студентами.

По предварительной информации, профессор и её близкие не покидали страну в последнее время. Власти пока официально не подтвердили личность погибшей.

ИА Newstes напоминает, ранее Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что в московской инфекционной больнице № 2 скончалась 79-летняя женщина, у которой был диагностирован коронавирус Covid-19. Отмечается, что смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии. Пациентка имела целый ряд хронических заболеваний, включая сахарный диабет 2 типа, атеросклероз, гипертоническую болезнь сердца. Ей была оказана комплексная интенсивная терапия в условиях реанимации.

Пациентка была госпитализирована 13 марта, но по настоянию родственников с 14 марта перешла на лечение в частную медицинскую организацию. После получения положительного результата анализа на коронавирусную инфекцию была незамедлительно переведена в инфекционную больницу № 2. В связи с усилением дыхательной недостаточности получала комплексную интенсивную терапию в условиях реанимации. В инфекционной больнице находилась в изолированном боксе.



