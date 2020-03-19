Universal будет выкладывать онлайн кинопремьеры в день показа

. На фоне распространения коронавируса во всем мире студия Universal Pictures приняла решение размещать фильмы онлайн в день их премьеры в кинотеатрах, сообщает Independent.

Первой лентой, которую покажут и в британских кинозалах, и на стриминговом сервисе 10 апреля, станет "Тролли. Мировой тур".

Все крупнейшие сети кинотеатров в Великобритании заявили о закрытии своих залов с 18 марта, а в Ирландии они уже закрылись. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса, кинозалы в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе тоже закрылись.