В Черногории сообщили о начале эвакуации россиян из страны

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Рейс авиакомпании «Аэрофлот» доставит из Черногории в Москву первых 120 россиян, которые оказались заблокированными в стране из-за мер предосторожности, принятых в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Вечером в среду, 18 марта, была организована доставка пассажиров с побережья Черногории в аэропорт Подгорицы. Отмечается, что вылет был назначен на 23:45 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что правительство Черногории выдвинуло условие для разрешения эвакуировать из страны российских туристов — власти страны потребовали доставить без билетов из Москвы в Тиват 50 своих граждан.

При этом накануне авиакомпания «Победа» направила им запрос на вылет, однако разрешения так и не получила. Сообщалось примерно о тысяче клиентов перевозчика, которые не могли вернуться домой. Кроме того, стало известно, что черногорские отели отказываются заселять россиян, среди которых были в том числе онкобольные, без справок о состоянии здоровья.