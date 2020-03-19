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В Германии призвали покончить с санкциями против России для поддержки экономики. Такое мнение высказал РИА Новости член комитета по международным отношениям бундестага Антон Фризен.

По его словам, отказ от санкций поможет поддержать экономику Германии во время эпидемии коронавируса. Он рассказал, что в 2020 году эксперты ожидают потери одного процента ВВП. Также Фризен заявил, что немецкая экономика теряет 667 миллионов евро за каждый месяц продления санкций, а за год сумма достигает восьми миллиардов евро.

«Экономически от санкций все теряют, политически никто не выигрывает. Германия должна сказать "нет" продлению санкций на саммите ЕС в июне этого года», — подчеркнул депутат бундестага. Фризен выразил надежду на то, что вызванный пандемией кризис поможет осознать, что безопасность и экономическое развитие возможны только с Россией.

Ранее член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт призвал Германию снять санкции с России на фоне борьбы с коронавирусом. «Нам следует держаться вместе с нашими соседями, надо восстанавливать товарооборот с Россией», — заявил Гердт.

Страны Евросоюза, а также США и Украина впервые ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году. Это произошло после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России. Присоединение полуострова сочли незаконным, однако Москва эти обвинения отвергает. Затем в 2015 году были введены санкции из-за конфликта в Донбассе. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из стран, поддержавших санкции.