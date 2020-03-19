В Германии резко выросло число зараженных коронавирусом

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В Германии число зараженных коронавирусом увеличилось на 36 процентов за день. Об этом пишет Focus online.

Отмечается, что на сегодняшний день коронавирусную инфекцию в Германии подхватили более 12 тысяч человек. Так, в регионе Северный Рейн-Вестфалия насчитывается 4,2 тысячи случаев заражения, в Баден-Вюртемберге — 2,1 тысячи, в Баварии — 1,7 тысячи, в Берлине — 519 случаев.

Жертвами вируса в Германии стали более 30 человек.

Ранее Федеральное ведомство миграции и по делам беженцев Германии (BAMF) приостановило действие программ приема беженцев из-за обострения ситуации с коронавирусом. В частности, этот механизм действовал между Германией, Турцией и Ливаном, он был закреплен на государственном уровне — так в Европу попадали беженцы из Сирии.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 214,8 тысячи человек, более 8,7 тысячи умерли, а 83,3 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.