В Госдуме предложили расширить "антивирусный" пакет помощи бизнесу

Пакет мер, направленных на помощь малому и среднему бизнесу в условиях пандемии коронавируса, следует расширить, в том числе ввести кредитные каникулы, сократить число проверок надзорных органов, ввести мораторий на коммуналку и снизить арендную плату на 50% для арендаторов государственных и муниципальных площадей, соответствующее предложение член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев направил первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

Копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.

"Просим вас, помимо ранее анонсированных и утвержденных мер, расширить "антивирусный" пакет государственной либерализации финансово-кредитной и фискальной нагрузки на бизнес из "зоны риска" на весь период пандемии", - говорится в письме.

В частности, депутат предлагает ввести мораторий на плановые и внеплановые проверки предприятий контрольно-надзорными ведомствами, за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью граждан, а также кредитные каникулы для всех игроков рынка "зоны риска" до конца 2020 года, среди которых отечественные туроператоры, транспортно-логистические услуги, сектор гостиного бизнеса и общепита HoReCa (с долговременной отсрочкой выплат для хозяйствующих субъектов туристско-рекреационных зон), производство и торговля сувенирными изделиями и мелкая розница, образовательно-досуговые и спортивные центры.