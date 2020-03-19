В Госдуму внесут законопроект о наказании за побег из-под карантина

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Депутаты "Единой России" разрабатывают и планируют внести в Госдуму законопроект о распространении нормы Уголовного кодекса о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, повлекших за собой массовое заражение, на сбегающих из карантина по коронавирусу, сообщил журналистам первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев.

Он пояснил, что в УК существует ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлекших за собой массовое заражение, но в ситуации с коронавирусом факт "повлекшего за собой" установить чрезвычайно сложно.