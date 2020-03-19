В Иваново сбежавший пациент вернулся в больницу

Пациент, госпитализированный с подозрением на коронавирус после возвращения из Европы и самовольно покинувший больницу в Иваново, вернулся в медучреждение, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

Ранее сообщалось, что из городской клинической больницы №1 сбежал пациент, прибывший из страны ЕС. Он был госпитализирован с подозрением на коронавирус и находился под медицинским наблюдением. Экспресс-тест на новую коронавирусную инфекцию у мужчины был, по словам медиков, отрицательный.