В Москве закрыли все колледжи из-за коронавируса

Сергей Собянин (в центре)Фото: Денис Гришкин / РИА Новости

В Москве временно закрыли все колледжи из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 19 марта, сказано в его личном блоге.

Столичные колледжи будут закрыты на тот же срок, что и школы: с 21 марта по 12 апреля. Отмечается, что на время перерыва руководство образовательных учреждений должно организовать дистанционное обучение студентов.

«По многим профессиям сделать это будет непросто, тем не менее прошу преподавателей приложить максимум усилий, чтобы эти три недели не прошли даром для студентов», — подчеркнул градоначальник.

Он добавил, что решение о временном закрытии федеральных колледжей будут принимать их учредители – федеральные министерства и ведомства.

Всего в стране зафиксировано 199 случаев заражения, за последние сутки коронавирус выявлен у 52 человек. В связи с распространением коронавируса во всех российских регионах, включая Москву, введен режим повышенной готовности. В столице приняты наиболее жесткие меры: на три недели закрыты государственные школы, многие вузы переведены на дистанционное обучение, также запрещены массовые мероприятия в помещениях с числом участников свыше 50.