В правительстве максимально переводят совещания на режим видеосвязи

Рабочие совещания в российском правительстве на фоне распространения коронавируса стараются максимально перевести в формат видеосвязи, заседания идут в обычном режиме, но сами члены кабмина принимают необходимые меры предосторожности, чтобы не допустить распространения вируса, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы прекратили проводить совещания с приглашением людей, перешли практически все в режим видео- и телеконференций", - сообщил Хуснуллин РИА Новости в ответ на вопрос о том, принимаются ли какие-либо организационные меры в работе кабмина, чтобы обезопасить членов правительства от COVID-2019.

Он пояснил, что на свои совещания представители кабмина "договорились не собираться большими командами"; как люди, участвующие в принятии решений, члены правительства также должны оберегаться и не допускать распространения коронавируса, добавил вице-премьер.

"Поэтому я лично, например, больше двух-трех человек на совещания не приглашаю, все остальное - в видеорежиме, с регионами работаем в режиме видеоселектора", - рассказал Хуснуллин.