В России предложили лишать лицензии врачей за «прививки от коронавируса»

Виталий Милонов Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов предложил пожизненно лишать лицензии врачей, которые наживаются на пациентах в условиях пандемии. Письмо с предложение он направил министру здравоохранения России Михаилу Мурашко, сообщает РИА Новости.

Милонов рассказал, что некоторые медицинские учреждения предлагают людям сделать «прививки от коронавируса» за 5-7 тысяч рублей. Депутат уточнил, что вводят пациентов в заблуждение, а на самом деле продают обыкновенные прививки против гриппа. «Я убежден, что эти люди нарушили клятву Гиппократа», заявил Милонов.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировано 147 случаев заражения. Большая часть инфицированных находится в Москве. Многие российские регионы ввели режим повышенной готовности в связи с распространением инфекции.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 218,6 тысячи человек, более 8,8 тысячи умерли, а 84,1 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.