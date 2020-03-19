В Узбекистане из-за коронавируса вводят налоговые каникулы

В Узбекистане введут налоговые каникулы для компаний, работающих в сферах туризма, транспорта, фармацевтики и легкой промышленности. Об этом заявил накануне, 18 марта, президент Шавкат Мирзиёев в обращении к гражданам по ситуации с коронавирусом.

«Специальная рабочая группа принимает меры по предоставлению налоговых каникул в таких сферах, как туризм, транспорт, фармацевтика и легкая промышленность, продлению сроков возврата кредитов, внедрению порядка неприменения штрафов за просроченную внешнюю задолженность», — сказал он.

По словам главы государства, около шести тысяч человек взято на карантин. Ограничено проведение массовых мероприятий. Начиная с 16 марта учащиеся всех образовательных учреждений отправлены на каникулы. К местам постоянного проживания централизованно отправлены 80 тыс. студентов.

Похожие меры, как сообщало ИА Newstes , введены и в соседнем Казахстане.

В Узбекистане, по последним данным, выявлено 15 случаев коронавируса, в Казахстане — 37, в Киргизии — 3. В Таджикистане и Туркмении пока, по официальной информации, вирус не обнаружен.