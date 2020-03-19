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Василиса Володина о весеннем равноденствии и начале нового астрологического года

Василиса Володина о весеннем равноденствии и начале нового астрологического года

Василиса Володина поделилась своим экспертным мнением относительно дня весеннего равноденствия в 2020 году. В этот же день начнется новый астрологический год, астрономическая весна.

В этот день также произойдет максимальное сближение на ночном небе Марса и Юпитера. Соединение этих двух планет будет хорошим поводом для привлечения в жизнь позитивных мыслей. Астрологический год начнется весьма бурно и ярко.


Каким будет новый астрологический год

20 марта годом начнет управлять Луна. Разумеется, это по-разному скажется на удаче каждого из Знаков Зодиака. Самые важные темы лунного влияния — это материнство, здоровье. Луна помогает нам отдыхать, строить родственные отношения. Эти темы станут самыми главными в течение следующих двенадцати месяцев.

Луна двойственна по своей натуре, поэтому помогает людям, которые сфокусированы на духовных началах, но и не забывает про материалистов. Эти стороны лунного поведения и влияния Василиса Володина называет конкретикой и глубиной.

Чтобы вам было проще планировать дела на будущее и заниматься решением текущих проблем, советуем вам следить за лунным календарем. Он подскажет, как Луна будет влиять на вашу жизнь в самых разных сферах жизни.


Что касается самого дня «нового года», то 20 марта будет ярким и незабываемым. Энергетика этого дня очень полезна для новых начинаний, флирта и романтики.

Советы Знакам Зодиака

Само собой, Василиса Володина не обошла стороной каждый из Знаков, дав всем нам короткие и емкие советы на будущий астрологический год. Они касаются того, в какой сфере стоит обращать наибольшее внимание на проблемы.

Овен: тема семьи для вас станет самой важной. Необходимо оказывать близким поддержку и не бояться просить о помощи в трудные минуты.

Телец: представителям этого Знака лучше не фокусироваться на второстепенных проблемах. Астролог советует заниматься личными делами, избегая излишней открытости.

Близнецы: Близнецам стоит больше думать о работе, своем финансовом положении и быть предельно осторожными в процессе совершения покупок.


Рак: мнение окружающих будет крайне опасным. Важно помнить о самостоятельности и бороться со страхами. В делах и в любви потребуется смелость.

Лев: Львам стоит остерегаться чувства опустошенности и отрешенности. Важно чувствовать присутствие рядом близких людей, отвечать взаимностью на любовь и доброту.

Дева: пришло время забыть о прошлом и сфокусироваться на будущем. Нельзя оставлять нерешенными внутрисемейные проблемы и неурядицы в отношениях.

Весы: тема общественного признания для Весов будет самой актуальной. Не стоит торопить события и позволять тщеславию управлять вами.

Скорпион: в новом астрологическом году Скорпионам стоит больше внимания уделять своим собственным чувствам. Мнение окружающих не поможет решить проблемы.

Стрелец: в предстоящие двенадцать месяцев не стоит рисковать лишний раз и подвергать себя серьезным испытаниям. Спокойная обстановка будет более приемлемой.

Козерог: Козерогам придется справляться с трудностями в одиночку. Большинство неурядиц будет касаться взаимоотношений с людьми, в том числе и в семье.

Водолей: представителям этого Знака стоит больше посвящать себя своему здоровью. Стоит остерегаться неполадок с настроением, более тщательно планировать дела.

Рыбы: Рыб в новом астрологическом периоде ожидают проблемы в общении с людьми и творческий застой, с которым можно справиться повышением мотивации.


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Добавлено: 19 мар 2020 в 06:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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