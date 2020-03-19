Вера Брежнева поделилась новыми фото для украинского глянца и рассказала о минусах карантинной жизни

Находясь в самоизоляции, 38-летняя Вера Брежнева вспоминает, какой безоблачной и свободной жизнь была еще совсем недавно. Несколько часов назад певица опубликовала в инстаграме серию снимков из недавней фотосессии для нового номера украинского L'Officiel Ukraine, которые были сделаны в Милане в конце января.





Вера Брежнева

В посте Брежнева рассказала, как изменилась ее жизнь из-за эпидемии коронавируса и принятых мер по предотвращению вспышки заболевания:

Еще совсем недавно, в конце января в Италии под Миланом, снимали на пленку потрясающий мартовский номер L'Officiel Ukraine. А сегодня все границы закрыты, очень скучаю по своим друзьям из разных стран и виртуально обнимаю.





Из-за закрытых границ Вера Брежнева не может увидеться не только с друзьями и близкими, проживающими на Украине и в других странах, но и со старшей дочерью, 18-летней Соней, которая живет и учится в Америке. В эти непростые времена звезда спасается общением со всеми родными по видеосвязи.









В самоизоляции Вера Брежнева нашла и свои плюсы. Например, в сторис звезда сообщила, что у нее наконец появилось время почитать книги или приготовить что-то вкусное и полезное для своих близких. Кстати, самоизолировалась звезда только на этой неделе, а до этого активно гастролировала.

Карантин — для всех один. Так я пролетала все свои 10 перелетов в марте. И антисептик. Теперь дома. Делитесь лайфхаками,

— рассказала Брежнева под фото, на котором позирует в аэропорту в защитной маске.

В комментариях под снимками Веры из новой фотосессии подписчики приободрили звезду и выразили надежду, что в скором времени вспышка коронавируса прекратится, и люди опять вернутся к своему привычному образу жизни.











