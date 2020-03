Видео Энтони Хопкинса с котом за сутки набрало два миллиона просмотров

. Ролик, в котором Энтони Хопкинс играет на пианино с котом на коленях, за сутки набрал больше двух миллионов просмотров.

Знаменитый актер ("Молчание ягнят", "Легенды осени", "Человек-слон", "Два папы") играет, почти не глядя на свои руки, улыбается питомцу и на камеру.

"Нибло (кличка кота, – прим.Ред.) проверяет, хорошо ли я себя чувствую и взамен требует, чтобы я его развлекал", — написал 82-летний Хопкинс.

Пользователи в комментариях хвалили и игру актера, и само произведение.

Энтони Хопкинс давно увлекается музыкой, он не только исполняет чужие вещи, но и сам пишет для фортепиано и скрипки с оркестром.

Популярным стал его вальс "And The Waltz Goes On" ("Вальс продолжается") в исполнении Андре Рье и оркестра Иоганна Штрауса.