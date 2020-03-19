Врач из Италии рассказала о критической ситуации из-за коронавируса

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Хирург из больницы итальянского Бергамо рассказала о критической ситуации в госпиталях из-за коронавируса в беседе с изданием Corriere Della Sera.

По ее словам, в больницах не хватает необходимых средств для помощи пациентам. Она рассказала, что у врачей нет инструментов для оказания помощи всем пациентам, есть только средства защиты. «У пациента происходит остановка дыхания, ты делаешь ему массаж сердца — конечно, ведь ты как врач не можешь оставить его умирать, — он смотрит на тебя», — рассказала хирург.

Кроме того, она сообщила о мерах предосторожности, которые ей приходится принимать, чтобы не заразить своего супруга и детей. Перед возвращением домой она предупреждает мужа, чтобы он держал детей подальше. «Надеваю маску, но все равно держусь подальше от детей», — рассказала она.

Женщина также отметила, что была вынуждена отрезать волосы, чтобы максимально снизить вероятность попадания вируса в дом. Она призналась, что врачам приходится общаться с родными умерших пациентов, которые даже не могут с ними проститься.

Помимо этого, она пожаловалась на нехватку мест в госпиталях: некоторых пациентов приходится размещать в ванных комнатах, других осматривают в машинах скорой помощи.

По последним данным, Италия обогнала Китай по числу жертв от коронавируса. Всего в европейской стране погибли 3 405 человек, это превышает число китайских жертв — 3 245. В общей сложности в Италии заразились коронавирусом более 41 тысячи человек, скончались 427.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Общее число погибших из-за коронавируса в мире достигло 9 982, общее число случаев заражения составило более 241 тысячи, из них выздоровели более 86 тысяч человек.