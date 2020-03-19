WSJ: США могут ввести санкции против России из-за нефтяной войны

США рассматривают возможность введения антироссийских санкции для "стабилизации рынка нефти", сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Вашингтон хочет заставить Эр-Рияд вернуться к предыдущим объемам добычи нефти, которые были до разрыва сделки ОПЕК+. Для этого американцы намерены использовать дипломатическое давление, отмечает издание. В качестве инструмента влияния на Москву предлагается ввести ограничительные меры. Какие конкретно, The Wall Street Journal не уточняет.