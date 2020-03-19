Заразившаяся коронавирусом Ольга Куриленко раскрыла свое лечение

Ольга Куриленко Фото: Vanni Bassetti / Getty Images

Украинская и французская актриса Ольга Куриленко, заразившаяся коронавирусом и пребывающая на карантине в Лондоне, раскрыла подписчикам в Instagram подробности своего лечения. Артистка подчеркнула, что врачи не прописали ей никаких препаратов.

«Какое мне прописали лечение? НИКАКОГО! Сказали только пить парацетамол при высокой температуре и болях, что я и делала», — написала Куриленко. Она добавила, что также решила пропить курс различных витаминов «для поддержки иммунитета».

Актриса также рассказала, что чувствует себя гораздо лучше, у нее снизилась температура.

40-летняя Куриленко уже больше недели находится в самоизоляции после того, как у нее обнаружили коронавирус. Артистка рассказывала, что основными симптомами болезни у нее были температура и слабость, кашля почти не было. Она также заявила, что лондонские врачи отказались ее госпитализировать из-за того, что больницы переполнены.