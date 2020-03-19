Знаменитости поздравляют в Сети Надежду Бабкину с юбилеем

Сегодня народной артистке и телеведущей Надежде Бабкиной исполнилось 70 лет. Знаменитости поздравляют в Сети основательницу и художественного руководителя вокального ансамбля "Русская песня" с днем рождения.

Николай Басков

"Вы — королева русской песни. Человек, который через всю свою жизнь пронес нашу культуру, которая последняя время растеряна. Сколько уникальных частушек, песен было вами собрано, когда вы ездили по всей России. Я благодарен за наше общение, за то, что 20 лет назад вы одной из первых пришли поддержать меня, молодого артиста. Вы всегда поддерживали меня в самые трудные моменты и всегда были рядом во всех знаковых событиях. Поэтому я хочу пожелать, чтобы улыбка никогда не сходила с вашего лица и вы были здоровы. Долгих лет жизни".

Николай Басков

Александр Васильев

"Ради вас я даже сниму маску. Пожелаем Надежде Бабкиной в этот праздничный день счастья, здоровья, успехов, потрясающего жизнелюбия, гастролей в разных местах и, конечно же, замечательных внуков, которые ее и так радуют".

Александр Васильев

Наташа Королева

"Наша любимая, народная, заводная, озорная Надежда Георгиевна. С юбилеем!"Наташа Королева

Александр Олешко

"Глядя на это фото 1995 года, понял, что мы знакомы с Надеждой Бабкиной 25 лет. Она и сейчас энергична и молода. С железной, деловой хваткой. Своей энергией и жизнелюбием поддерживает огромное количество людей. Новых творческих успехов и открытий. С юбилеем!"

Александр Олешко

Игорь Николаев

"От души поздравляю зажигательную русскую Народную артистку и неисправимую оптимистку Надежду Бабкину с большим юбилеем. Мы должны были зажечь вместе на твоем праздничном концерте, и мы обязательно это сделаем, как только концертная жизнь вернется в нашу страну и, вообще, на Землю. Здоровья!"

Игорь Николаев

Стас Михайлов

"Дорогая Надюша, поздравляю тебя С днем рождения! Ты прекрасный, светлый человек и талантливая артистка. Долгих лет жизни тебе, крепкого здоровья и как можно больше радостных моментов".

Стас Михайлов

Игорь Гуляев

"С юбилеем, Надежда! Пусть жизнь дарит только самые светлые и яркие моменты. Процветания, удачи и всех благ". Игорь Гуляев

Валерия

"Огненная наша Надя, с днем рождения! Твоей энергией можно заряжать целые города. Как же везет тем, кто рядом с тобой, и, конечно, твоим преданным зрителям и слушателям. Будь здорова и счастлива!"

Валерия

Олег Газманов

"Все эти годы я вижу, с какой страстью, как мощно ты идешь вперед со своей командой, и как здорово ты продвигаешь русскую песню и культуру. Нам всегда это было нужно. Счастья тебе, удачи, здоровья и долгих-долгих ясных дней".

Олег Газманов