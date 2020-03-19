Знаменитости поздравляют в Сети Надежду Бабкину с юбилеем

Николай Басков
"Вы — королева русской песни. Человек, который через всю свою жизнь пронес нашу культуру, которая последняя время растеряна. Сколько уникальных частушек, песен было вами собрано, когда вы ездили по всей России. Я благодарен за наше общение, за то, что 20 лет назад вы одной из первых пришли поддержать меня, молодого артиста. Вы всегда поддерживали меня в самые трудные моменты и всегда были рядом во всех знаковых событиях. Поэтому я хочу пожелать, чтобы улыбка никогда не сходила с вашего лица и вы были здоровы. Долгих лет жизни".Николай Басков
Александр Васильев
"Ради вас я даже сниму маску. Пожелаем Надежде Бабкиной в этот праздничный день счастья, здоровья, успехов, потрясающего жизнелюбия, гастролей в разных местах и, конечно же, замечательных внуков, которые ее и так радуют".Александр Васильев
Наташа Королева
Александр Олешко
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Сегодня юбилей Народной артистки России Надежды Бабкиной! Глядя на это фото 1995 года,понял что мы знакомы с ней 25 лет! Она и сейчас энергична ,молода! С железной,деловой хваткой. Своей энергией и жизнелюбием,поддерживает огромное количество людей. Однажды мы даже были утверждены как вокальный дуэт в проекте Первого канала«Две звёзды ».Будьте здоровы!!!!!Новых творческих успехов и открытий!💐💐💐💐С Юбилеем !!!!🎉На фото ,свадьба нашего товарища Серёжи Шатунова,в те годы ведущего новостей ОРТ( Первого Канала). #надеждабабкина #сергейшатунов #орт #первыйканал #александролешко @1tv @ngbabkina
"Глядя на это фото 1995 года, понял, что мы знакомы с Надеждой Бабкиной 25 лет. Она и сейчас энергична и молода. С железной, деловой хваткой. Своей энергией и жизнелюбием поддерживает огромное количество людей. Новых творческих успехов и открытий. С юбилеем!"Александр Олешко
Игорь Николаев
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От души поздравляю зажигательную🔥Русскую Народную артистку и неисправимую оптимистку Надежду Бабкину с БОЛЬШИМ ЮБИЛЕЕМ!💐 Надюш, должны были зажечь вместе на твоём Юбилейном концерте, и мы обязательно это сделаем, как только концертная жизнь вернётся в нашу страну, и, вообще, на Землю🌏Здоровья! Счастья! #игорьниколаев @ngbabkina @stas_mihailoff @prigozhin_iosif @valeriya @marshalsinger
"От души поздравляю зажигательную русскую Народную артистку и неисправимую оптимистку Надежду Бабкину с большим юбилеем. Мы должны были зажечь вместе на твоем праздничном концерте, и мы обязательно это сделаем, как только концертная жизнь вернется в нашу страну и, вообще, на Землю. Здоровья!"Игорь Николаев
Стас Михайлов
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Дорогая Надюша, поздравляю тебя с Днем Рождения! Ты прекрасный, светлый человек и талантливая артистка! Долгих лет жизни тебе, крепкого здоровья и как можно больше радостных моментов! Храни тебя Господь🙏🏽 @ngbabkina #СДнемРождения #НадеждаБабкина #Бабкина #праздник #счастье #радость #деньрождения
"Дорогая Надюша, поздравляю тебя С днем рождения! Ты прекрасный, светлый человек и талантливая артистка. Долгих лет жизни тебе, крепкого здоровья и как можно больше радостных моментов".Стас Михайлов
Игорь Гуляев
Валерия
"Огненная наша Надя, с днем рождения! Твоей энергией можно заряжать целые города. Как же везет тем, кто рядом с тобой, и, конечно, твоим преданным зрителям и слушателям. Будь здорова и счастлива!"Валерия
Олег Газманов
"Все эти годы я вижу, с какой страстью, как мощно ты идешь вперед со своей командой, и как здорово ты продвигаешь русскую песню и культуру. Нам всегда это было нужно. Счастья тебе, удачи, здоровья и долгих-долгих ясных дней".Олег Газманов