Звезда «Игры престолов» Шон Бин напился и устроил дебош в самолете

Шон Бин и его супруга Эшли летели из Ванкувера в Лондон. В самолете пассажирам предлагали беплатное вино. Вероятно, именно оно и стало причиной неподобающего поведения звездной пары на борту воздушного судна.

За время полета 60-летний Шон Бин и 33-летняя Эшли Мур успели изрядно напиться. Сначала ничего не предвещало беды, у супругов было хорошее настроение. Однако скоро между ними произошла ссора.

По сообщениям СМИ, Мур неожиданно вылила стакан белого вина прямо на колени мужу. «Она рассмеялась, а он сорвался. Шон вскочил и начал кричать. В этот момент он в ярости швырнул в нее свой бокал», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Бортпроводникам удалось успокоить разбушевавшихся супругов и обойтись без привлечения полиции.

Пара в браке примерно три года. При этом для Бина брак с Мур стал пятым. Четыре предыдущих союза актера закончились разводами. Первой женой актера стала его школьная любовь Дебра Джеймс, на которой он женился в 21 года.

В 1990-м он стал мужем актрисы Мелани Хилл, а в 1997-м уже повел под венец Эбигейл Круттенден. В 2008-м Шон женился на Джорджине Сатклифф. Они разошлись из-за домашнего насилия спустя два года после свадьбы.

Бин известен по ролям Боромира в кинотрилогии «Властелин колец» и Эддарда (Неда) Старка в телесериале HBO «Игра престолов». Также он снимался в картинах «Золотой глаз», «Троя», «Анна Каренина», «Сокровище нации» и «Сайлент Хилл». Больше всего Шону понравилось играть Неда.

«На сегодняшний день это моя лучшая роль. Мне кажется, что с Недом мы даже похожи. Он добрый — и я тоже. Он открытый — я такой же. Он готов прийти на помощь — я тоже не оставлю друзей в беде, по крайней мере, надеюсь на это. В этом сериале слишком мало положительных персонажей, видимо, поэтому бравый и справедливый Нед Старк всем запомнился. Но, к сожалению, в «Игре престолов» подобные люди не выживают», — говорил Бин.

Фото: Legion-Media