Звезда «Ла-Ла Ленда» отменила свадьбу из-за эпидемии коронавируса

Эмма СтоунФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Американская актриса Эмма Стоун отменила свадьбу из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает издание Daily Mail.

31-летняя Стоун перенесла торжество с продюсером и режиссером Дэйвом Маккери, которое было запланировано в Лос-Анджелесе на прошлых выходных. Из-за введения в городе карантина и появления новых случаев инфицирования влюбленные решили не собирать гостей на мероприятие. О новой дате пара сообщит позже, когда определится.

Стоун и Маккери встречаются с 2017-го. В декабре прошлого года сообщалось, что звезда «Ла-Ла Ленда» выйдет замуж. Ее жених режиссер Дэйв Маккери выложил селфи, на котором актриса продемонстрировала в камеру кольцо с камнем на безымянном пальце.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 214,8 тысячи человек, более 8,7 тысячи умерли, а 83,3 тысячи вылечились. США занимает восьмое место по количеству зараженных (7769 случаев). Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.