Звезду сериала «Кадетство» задержали за избиение врача

Кирилл Емельянов Фото: @otec_kirill

Российского актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача скорой помощи и оскорбление полицейских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что артист находился в состоянии алкогольного опьянение. Емельянов нецензурно выражался в адрес медиков, а затем ударил одного из них. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. По словам собеседника агентства, актер оскорблял и полицейских.

Кирилл Емельянов — российский актер театра и кино, получивший известность благодаря сериалу «Кадетство» и киножурналу «Ералаш».