20 марта 2020 года: нумерологи о дне весеннего равноденствия

День весеннего равноденствия в 2020 году будет необычным с точки зрения нумерологии, потому что он пройдет под эгидой числа 2. Это будет иметь определенные последствия.

20 марта 2020 года в силу вступит число 2, которое в нумерологии обладает одной из самых мощных энергетик. В этот день силы полезно проводить различные обряды и ритуалы. Главенство Двойки сделает день еще более необычным и полезным для любых повседневных и духовных дел.

Финансы, работа и дела в день весеннего равноденствия

В 2020 году этот день будет довольно продуктивным для всех, кто собирается заниматься делами с утра и до самого вечера. Двойка любит работу, любит, когда в человеке есть целеустремленность, желание двигаться вперед, огонь в глазах. Энергетика этого числа обладает высокой созидательной силой.

20 марта повезет в делах и на работе творческим людям. Можно заниматься любыми креативными задачами, принимать важные решения, идти в обход трудностей. Можно совершать небольшие хитрости, но не обманывать окружающих. Полезно 20 марта будет также заниматься шопингом. Можно покупать что-то необходимое либо тратить деньги на развлечения. Это очень благоприятный день для того, чтобы вкладывать финансы в хорошее настроение.

Двойка любит порядок, поэтому стоит с самого утра следовать плану, принятому на день. Отклонения от графика или от списка дел могут привести к появлению проблем. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не рассказывать о своих планах окружающим, проявлять самостоятельность и не торопить события.

Домашние дела 20 марта

Домохозяйкам в этот день повезет. Можно будет за более короткий промежуток времени успеть выполнить большее количество дел по дому. Это значит, что останется много времени на личные дела, на отдых.

Можно будет сделать приятный сюрприз домочадцам в виде необычного ужина. Полезно в такой день заниматься преображением дома: можно покупать аксессуары, создавать уютную атмосферу. Также полезно будет сделать перестановку мебели по правилам фэн-шуй. Это улучшит движение энергетических потоков в доме.

Любовь и отношения 20 марта

В 2020 году весеннее равноденствие будет не самым лучшим временем для романтики и новых знакомств. Двойка не очень любит дела сердечные, поэтому не оказывает должного уровня поддержки всем влюбленным и всем, кто находится в поисках второй половинки.

Такой день желательно проводить в делах либо ожидать первого шага от окружающих. Инициативу лучше не проявлять, потому что отказ может вас очень сильно расстроить. Если же оба человека будут не против провести день вместе, пойти на свидание или отдохнуть в компании друг друга, то можно будет на это согласиться.

Двойка обычно строит между людьми стены и заставляет их идти друг против друга, но в этот раз этого не произойдет, потому что сила Солнца частично погасит негативную энергетику числа 2.

В любом случае, любовные талисманы в такие дни лишними не будут. Они подарят удачу всем: и тем, кто в поисках, и тем, кто уже обзавелся семьей. В общении с друзьями и родственниками острых таких проблем не будет, поэтому можно собраться вместе за одним столом и развлечься. Тут тоже следует помнить о том, что навязчивость может привести к проблемам. Помните о том, что человек может хотеть побыть в уединении.

Настроение и здоровье в день весеннего равноденствия

Двойка дает людям много энергии, но это не значит, что 20 марта не может наступить усталость. Старайтесь расходовать свои силы правильно, не переутомляясь. Фокусируйтесь на самом главном.

В этот день можно и даже нужно быть активными физически. В равноденствие весной происходит перестройка солнечной энергии, которая дает людям желание двигаться вперед. Можно посетить спортзал, чтобы выплеснуть всю накопившуюся агрессию там. Также полезно будет больше пребывать на свежем воздухе. Двойка любит активных людей, поэтому желательно бороться с прокрастинацией и ленью.