Показать меню
Актуально
Россия и Европа: не упросить ли потомков укров выкопать еще Россия и Европа: не упросить ли потомков укров выкопать еще одно море? Вероятность нехватки продуктов в России из-за коронавируса Вероятность нехватки продуктов в России из-за коронавируса оценили Украине помогут с COVID-19: Шмыгаль рассказал, какая страна Украине помогут с COVID-19: Шмыгаль рассказал, какая страна предоставит экстренную гуманитарную помощь МОТ: Из-за пандемии Covid-19 в мире лишатся работы 25 млн МОТ: Из-за пандемии Covid-19 в мире лишатся работы 25 млн человек Василиса Володина о весеннем равноденствии и начале нового Василиса Володина о весеннем равноденствии и начале нового астрологического года В США число зараженных коронавирусом превысило девять тысяч В США число зараженных коронавирусом превысило девять тысяч человек Елене Темниковой в Швейцарии вкололи жир из живота в щеки Елене Темниковой в Швейцарии вкололи жир из живота в щеки В России предложили лишать лицензии врачей за «прививки от В России предложили лишать лицензии врачей за «прививки от коронавируса» В Узбекистане из-за коронавируса вводят налоговые каникулы В Узбекистане из-за коронавируса вводят налоговые каникулы В Госдуме предложили расширить "антивирусный" пакет помощи В Госдуме предложили расширить "антивирусный" пакет помощи бизнесу Universal будет выкладывать онлайн кинопремьеры в день Universal будет выкладывать онлайн кинопремьеры в день показа Врач рассказал о рисках передачи коронавируса во время секса Врач рассказал о рисках передачи коронавируса во время секса Наталья Бочкарева дала совет россиянам во время пандемии Наталья Бочкарева дала совет россиянам во время пандемии Разновидности локальных очистных сооружений Разновидности локальных очистных сооружений
Новости » Новости на сегодня » 20 марта 2020 года: нумерологи о дне весеннего равноденствия

20 марта 2020 года: нумерологи о дне весеннего равноденствия

20 марта 2020 года: нумерологи о дне весеннего равноденствия

День весеннего равноденствия в 2020 году будет необычным с точки зрения нумерологии, потому что он пройдет под эгидой числа 2. Это будет иметь определенные последствия.

20 марта 2020 года в силу вступит число 2, которое в нумерологии обладает одной из самых мощных энергетик. В этот день силы полезно проводить различные обряды и ритуалы. Главенство Двойки сделает день еще более необычным и полезным для любых повседневных и духовных дел.  


Финансы, работа и дела в день весеннего равноденствия

В 2020 году этот день будет довольно продуктивным для всех, кто собирается заниматься делами с утра и до самого вечера. Двойка любит работу, любит, когда в человеке есть целеустремленность, желание двигаться вперед, огонь в глазах. Энергетика этого числа обладает высокой созидательной силой.

20 марта повезет в делах и на работе творческим людям. Можно заниматься любыми креативными задачами, принимать важные решения, идти в обход трудностей. Можно совершать небольшие хитрости, но не обманывать окружающих. Полезно 20 марта будет также заниматься шопингом. Можно покупать что-то необходимое либо тратить деньги на развлечения. Это очень благоприятный день для того, чтобы вкладывать финансы в хорошее настроение.

Двойка любит порядок, поэтому стоит с самого утра следовать плану, принятому на день. Отклонения от графика или от списка дел могут привести к появлению проблем. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не рассказывать о своих планах окружающим, проявлять самостоятельность и не торопить события.


Домашние дела 20 марта

Домохозяйкам в этот день повезет. Можно будет за более короткий промежуток времени успеть выполнить большее количество дел по дому. Это значит, что останется много времени на личные дела, на отдых.

Можно будет сделать приятный сюрприз домочадцам в виде необычного ужина. Полезно в такой день заниматься преображением дома: можно покупать аксессуары, создавать уютную атмосферу. Также полезно будет сделать перестановку мебели по правилам фэн-шуй. Это улучшит движение энергетических потоков в доме.

Любовь и отношения 20 марта

В 2020 году весеннее равноденствие будет не самым лучшим временем для романтики и новых знакомств. Двойка не очень любит дела сердечные, поэтому не оказывает должного уровня поддержки всем влюбленным и всем, кто находится в поисках второй половинки.

Такой день желательно проводить в делах либо ожидать первого шага от окружающих. Инициативу лучше не проявлять, потому что отказ может вас очень сильно расстроить. Если же оба человека будут не против провести день вместе, пойти на свидание или отдохнуть в компании друг друга, то можно будет на это согласиться.


Двойка обычно строит между людьми стены и заставляет их идти друг против друга, но в этот раз этого не произойдет, потому что сила Солнца частично погасит негативную энергетику числа 2.

В любом случае, любовные талисманы в такие дни лишними не будут. Они подарят удачу всем: и тем, кто в поисках, и тем, кто уже обзавелся семьей. В общении с друзьями и родственниками острых таких проблем не будет, поэтому можно собраться вместе за одним столом и развлечься. Тут тоже следует помнить о том, что навязчивость может привести к проблемам. Помните о том, что человек может хотеть побыть в уединении.

Настроение и здоровье в день весеннего равноденствия

Двойка дает людям много энергии, но это не значит, что 20 марта не может наступить усталость. Старайтесь расходовать свои силы правильно, не переутомляясь. Фокусируйтесь на самом главном.

В этот день можно и даже нужно быть активными физически. В равноденствие весной происходит перестройка солнечной энергии, которая дает людям желание двигаться вперед. Можно посетить спортзал, чтобы выплеснуть всю накопившуюся агрессию там. Также полезно будет больше пребывать на свежем воздухе. Двойка любит активных людей, поэтому желательно бороться с прокрастинацией и ленью.


Материалы по теме:

День осеннего равноденствия 22 сентября 2017 года: советы астрологов и экстрасенсов на этот день
Какого числа день весеннего равноденствия в 2020 году
День весеннего равноденствия в марте 2019 года
День весеннего равноденствия 21 марта 2019 года
Добавлено: 20 мар 2020 в 03:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Загрузка...
Добавить комментарий

Популярное на сегодня
еще новости

Россия и Европа: не упросить ли потомков укров выкопать еще одно море?

Россия и Европа: не упросить ли потомков укров выкопать еще одно море?

19 мар 07:14В мире
далее..
Вероятность нехватки продуктов в России из-за коронавируса оценили

Вероятность нехватки продуктов в России из-за коронавируса оценили

19 мар 05:20Экономика
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА НовостиВероятность нехватки продуктов питания в России из-за коронавируса оценили. Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам далее..
Украине помогут с COVID-19: Шмыгаль рассказал, какая страна предоставит экстренную гуманитарную помощь

Украине помогут с COVID-19: Шмыгаль рассказал, какая страна предоставит экстренную гуманитарную помощь

19 мар 06:21Украина
Преодолеть пандемию коронавируса Украине поможет Китай. Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль. Речь о срочной гуманитарной помощи, по его далее..
МОТ: Из-за пандемии Covid-19 в мире лишатся работы 25 млн человек

МОТ: Из-за пандемии Covid-19 в мире лишатся работы 25 млн человек

19 мар 05:56Россия
Пандемия коронавируса Covid-19 оставит без работы почти 25 млн человек. Об этом сообщается на сайте Международной организации труда (МОТ, специализированное учреждение ООН). В МОТ далее..
Василиса Володина о весеннем равноденствии и начале нового астрологического года

Василиса Володина о весеннем равноденствии и начале нового астрологического года

19 мар 06:07Новости на сегодня
Василиса Володина поделилась своим экспертным мнением относительно дня весеннего равноденствия в 2020 году. В этот же день начнется новый астрологический год, астрономическая далее..
В США число зараженных коронавирусом превысило девять тысяч человек

В США число зараженных коронавирусом превысило девять тысяч человек

19 мар 06:14В мире
В США подтверждены уже более 9 тысяч случаев коронавируса COVID-19, сообщает Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на собственные подсчеты федеральной и местной статистики.По далее..



Лента новостей
Трамп изменил формат встречи G7 из-за коронавируса

Автор из Тбилиси в MD: Россия уходит от «Большой Европы» к «Большой Азии»

Политолог объяснил, зачем США нужны новые санкции против России

В США задумались об антироссийских санкциях из-за цен на нефть

Коронавирусом заразилась еще одна звезда «Игры престолов»

У родственницы депутата Шахова выявили коронавирус

«Не знаем, когда все это закончится, и мы сможем обнять друг друга»: коронавирус разлучил Сати

Россияне стали покупать больше бытовой техники

Переполох в Житомире: заболевший коронавирусом не рассказал всю правду (видео)

Израиль запретил гражданам выходить из дома в связи с эпидемией коронавируса

Лунный день сегодня 20 марта 2020 года

Сын российского олигарха похвастался едой из золота на берегу Персидского залива

Facebook и Instagram начали информировать россиян о коронавирусе

Лана Дель Рей и полицейский Шон Ларкин расстались

«Искандер-М» доставлены в Самарскую область для участия в параде Победы

Эксперт спрогнозировал спад роста глобальной экономики

Глава МВД пристыдил французов: Не будьте идиотами, сидите дома

Путин и Си Цзиньпин поддержали углубление кооперации в медицине

Лидеры стран ЕС проведут видеоконференцию по коронавирусу 26 марта

Юбилейный фестиваль в Гластонбери все-таки отменили

Автор Конституции предугадал план Путина и выиграл ящик коньяка

Каннский кинофестиваль отменили из-за коронавируса

Последние новости
ВОЗ изучает случаи передачи коронавируса от людей без симптомов ВОЗ изучает случаи передачи коронавируса от людей без симптомов Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы В Совфеде отменили встречу с главой Минпромторга 20 марта В Совфеде отменили встречу с главой Минпромторга 20 марта Галь Гадот и другие звезды спели Imagine в самоизоляции Галь Гадот и другие звезды спели Imagine в самоизоляции Назван основной признак склонных к измене мужчин Назван основной признак склонных к измене мужчин Племянник Путина собрался в политику Племянник Путина собрался в политику 20 марта 2020 года: нумерологи о дне весеннего равноденствия 20 марта 2020 года: нумерологи о дне весеннего равноденствия В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Си Цзиньпина В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Си Цзиньпина Эксперты НИИ гриппа рассказали о смысле использования медицинских масок Эксперты НИИ гриппа рассказали о смысле использования медицинских масок «Передвигаюсь с трудом» – Feduk перенес операцию «Передвигаюсь с трудом» – Feduk перенес операцию Bank of America заявил о начале экономического кризиса в США Bank of America заявил о начале экономического кризиса в США
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Главное Сегодня
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2020,
Информационное агенство "NewsTes"