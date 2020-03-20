"Аэрофлот" доставит еще 323 россиянина из Ташкента в Москву

Авиакомпания "Аэрофлот" в пятницу доставит спецрейсом 323 россиянина из Ташкента в Москву после того, как в Узбекистане было закрыто транспортное сообщение из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в республике.

По данным минздрава Узбекистана, 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В четверг число зараженных увеличилось до 23. Власти Узбекистана с 16 марта решили приостановить транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан также организуют чартеры на родину. Ранее авиакомпании Uzbekistan Airways и "Аэрофлот" доставили чартерными авиарейсами около 700 россиян из Ташкента в Москву.

"Третий спецрейс "Аэрофлота" вылетел 20 марта из Ташкента в Шереметьево в 5.20 (3.20 мск - ред.). На борту - 323 гражданина России", - сказал представитель посольства. По его словам, в настоящее время согласовывается рейс "Аэрофлота" по маршруту Ташкент - Москва на 21 марта для вывоза российских граждан.

В понедельник посольство сообщило, что начало составлять списки россиян для чартеров. Дипмиссия просит всех желающих направлять заполненный опросный лист на электронную почту консульского отдела. По данным пресс-службы, на вечер среды около 1 тысячи россиян ожидали возвращения на родину. В настоящий момент из российских авиакомпаний только "Аэрофлот" формирует спецрейсы для возвращения граждан РФ из Узбекистана.