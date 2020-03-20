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Новости » Новости на сегодня » Актер Саймон Рекс рассказал, что британские таблоиды предложили ему 70 тысяч долларов за ложь об отношениях с Меган Маркл

Актер Саймон Рекс рассказал, что британские таблоиды предложили ему 70 тысяч долларов за ложь об отношениях с Меган Маркл

Актер Саймон Рекс рассказал, что британские таблоиды предложили ему 70 тысяч долларов за ложь об отношениях с Меган Маркл

45-летний американский актер Саймон Рекс рассказал, что несколько британских таблоидов связались с ним и предложили ему крупную сумму денег (70 тысяч долларов) за то, чтобы он солгал о своих отношениях с 38-летней Меган Маркл.

По словам Рекса, с Меган у него никогда не было романа — они лишь несколько раз вместе провели время и сходили на одно свидание.

Между нами ничего не было. Мы никогда даже не целовались. Однажды мы тусовались, но это совсем не было похоже на свидание. Я просто познакомился с ней на телешоу, и мы вместе пообедали. Вот и все. Когда об этом стало известно, пара британских таблоидов предложила мне кучу денег, чтобы я солгал, что мы якобы переспали. Я отказался, потому что считаю, что я не вправе лгать и позорить королевскую семью,

— сказал он в подкасте Hollywood Raw.


Какие именно издания связались с ним, Рекс не уточнил.

Саймон Рекс прославился ролью во франшизе фильма "Очень страшное кино" (Scary Movie), а также в сериалах "Джек и Джилл" (Jack&Jill) и "Все лучшее в тебе" (What I Like About You).


Кэтт Уильямс и Саймон Рекс в фильме "Очень страшное кино"

Надо сказать, что герцогиня Сассекская, после того как вышла замуж за принца Гарри, стала часто сталкиваться с травлей в СМИ и боролась со слухами о себе и своей семье, которые распространяли журналисты. Так, вместе с мужем они даже подали судебный иск против нескольких британских таблоидов, обвинив их во вторжении в частную жизнь.


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Добавлено: 20 мар 2020 в 10:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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