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Аналитики прогнозируют падение цен на нефть до $5

Аналитики прогнозируют падение цен на нефть до $5

Нефтяные трейдеры огласили прогноз о том, что ситуация может ухудшиться и стоимость нефти упадет до $20 за баррель, при худшем варианте - она подешевеет до $5, передает Bloomberg.

Прогноз о падении нефти до $20 и ниже дали 18 из 20 опрошенных агентством специалистов. По их мнению, столь низкая стоимость может держаться как несколько недель, так и до конца года. "Худший вариант развития событий банка Citigroup предполагает падение цен на нефть до пяти долларов за баррель или даже отрицательные реальные цены в ряде регионов", - пишет агентство.

Как предположил директор индийской нефтегазовой компании Bharat Petroleum Corp Рамамуфри Рамачандрана, отметку $20 нефть "легко пробьет" уже к середине апреля. Другие аналитики считают, что цены будут снижаться до отметки, при которой производители не смогут получать прибыль - это вынудит их временно остановить добычу и отказаться от поставок.

"WTI упадет ниже себестоимости добычи сланцевой нефти в США, которая составляет около $20 [за баррель]", - указал аналитик китайского хедж-фонда Shanghai Youlin Investment Management Co Чжан Чэньфэн. По его мнению, нефтяные котировки за месяц могут достичь $15.

9 марта нефтяные котировки обрушились на фоне несостоявшейся сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, что негативно сказалось на курсе рубля: он опустился до 75 рублей за $1 и 85 рублей за €1. Падение курса российской денежной единицы продолжилось вместе со снижением цен на нефть, эти значения бьют многолетние рекорды. Накануне стоимость российской нефти Urals упала до $18,64 за баррель - к такой ситуации привело решение Саудовской Аравии повторно и значительно опустить цены на апрельские партии.


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Добавлено: 20 мар 2020 в 10:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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