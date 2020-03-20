АПЛ Северного флота «Вепрь» начала ходовые испытаниям после ремонта

Атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 971 Северного флота «Вепрь» проходит заводские ходовые испытания после ремонта и модернизации, сообщил накануне, 19 марта, источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Ремонт и модернизация АПЛ „Вепрь“ завершены. Субмарина приступила к заводским ходовым испытаниям», — приводит слова источника ТАСС.

Отмечается, что сроки передачи субмарины будут зависеть от итогов испытаний, поскольку в процессе модернизации по требованию заказчика было задействовано много новых систем.

ИА Newstes уже сообщало, ранее главком ВМФ адмирал Николай Евменов заявил, что АПЛ «Вепрь» вернется в состав флота в апреле.

АПЛ «Вепрь» проходила ремонт и модернизацию на судоремонтном заводе «Нерпа» (филиал Центра судоремонта «Звездочка», входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

АПЛ проекта 971 разработаны в Санкт-Петербургском морском бюро машиностроения «Малахит». «Вепрь» строился на «Севмаше» и передан ВМФ России в 1995 году. После модернизации субмарины этого проекта получили на вооружение ударный ракетный комплекс «Калибр-ПЛ».