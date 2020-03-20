«Аптечная» блогерша пожаловалась на травлю из-за Первого канала

Екатерина ДиденкоФото: @didenko.katerina

«Аптечная» блогерша Екатерина Диденко пожаловалась на травлю из-за съемок в телешоу «На самом деле» на Первом канале. О своей ситуации женщина, оставшаяся вдовой после смерти мужа из-за вечеринки с сухим льдом, рассказала в Instagram-аккаунте.

Она отметила, что согласилась пойти на съемки, так как ее пригласили с мотивом «мы хотим вас поддержать, помочь справиться с хейтом». По словам Диденко, перед эфиром редактор говорила ей о том, как несправедливо к ней относятся за то, что она зарабатывает на публикациях в соцсети после трагедии в семье.

Но в студии к ней было совершенно другое отношение, заметила блогерша. По ее словам, на съемках происходило «жонглирование фактами на грани фантастики», а на нее лично оказывалось давление. Выступления гостей она охарактеризовала как травлю под видом экспертного мнения.

Блогерша добавила, что в итоге пожалела о принятом решении. «Видимо нужно лучше учиться их фильтровать и не соглашаться на уговоры людей, которые, наверное, и свою маму подставят ради увеличения охвата эфиров», — заключила она.

Ранее сообщалось, что детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская намерена побеседовать с Диденко. Ее обеспокоила видеозапись с участием россиянки, на которой она сымитировала суицид с детьми на руках.

28 февраля блогерша праздновала день рождения в московском банном комплексе. В заведении была устроена вечеринка. В качестве сюрприза супруг именинницы высыпал килограммы сухого льда в бассейн. В результате над водой образовалось скопление углекислого газа. Гости не подозревали об опасности его вдыхания и прыгнули в воду. Погибли трое участников вечеринки, в том числе муж блогерши.

Пользователи сети раскритиковали Диденко за то, что она активно освещала в Instagram подробности трагедии, и обвинили ее в желании «похайповать». Позже Диденко назвала трагедию стечением обстоятельств, попросила «прекратить писать ей гадости» и выразила соболезнования родным и близким погибших.