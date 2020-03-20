Астропрогноз на апрель 2020 года

Начинается второй месяц весны. Очень важно знать заранее, как пройдет очередной месяц весны. Астрологи расскажут, чего стоит опасаться, чего ожидать от окружающих людей и где искать удачу в апреле.

Согласно прогнозам экспертов, апрель будет достаточно спокойным месяцем, но поведение звезд и планет может спровоцировать рост числа людей, которые захотят действовать только в своих личных интересах. Им будет везти меньше остальных. Больше всех в апреле повезет романтичным и любящим Знакам Зодиака. Астрологи советуют проводить больше времени с близкими.

Овен

У Овнов открываются новые возможности, появляются новые пути для решения важных вопросов. Самое главное — у них будет много финансовой удачи, но вместе со всем этим появятся и новые недоброжелатели, причем часто их действия будут скрытыми, незаметными. Советы экстрасенсов помогут Овнам научиться разбираться в людях, что обезопасит их от проблем.

В остальном второй месяц весны будет очень позитивным и спокойным. Лучше не рисковать и не начинать новых дел. Астрологи советуют как можно чаще прибегать к помощи интуиции, не слушая советов окружающих. Только самые близкие и преданные люди могут дать здравую оценку происходящему и быть максимально открытыми с Овнами.

Телец

У Тельцов апрель может быть похож на американские горки. Постоянно будут происходить взлеты и падения. Хорошее настроение будет сменяться плохим, что неминуемо отразится на удаче во всех сферах жизни. Заговоры на удачу на каждый день помогут оставаться на плаву в работе, в делах, в любви. Также полезно не терять веру в себя.

Когда звезды и планеты будут не в настроении, может страдать и продуктивность Тельцов. В некоторые периоды им придется прилагать значительно больше усилий к решению стандартных дел и задач. В конце месяца наступит идеальное время для путешествий и отпуска. Можно будет навестить дальних родственников.

Близнецы

В апреле Близнецам придется гораздо чаще принимать важные решения, что может не понравиться представителям данного Знака. Облегчить задачу поможет интуиция, обострить которую помогут пять полезных упражнений. Также следует пользоваться своими личным опытом и мудростью, не обращая внимания на советы окружающих.

Это будет время судьбоносных встреч, неожиданных событий. Приготовиться ко всему не удастся, поэтому в некоторых ситуациях придется проявлять креатив. Месяц благоприятен для обучения, научной деятельности. Больше всего повезет тем, кто занят в сфере предоставления услуг и консультирования. Можно получить дополнительную прибыль.

Рак

Середину и конец месяца желательно проводить с близкими людьми. Начало месяца может быть наполнено неприятными разногласиями и конфликтами с любимыми. Если удастся сдержать потоки негатива, то начиная примерно с 9-10 апреля всё пойдет на улучшение. В конце месяца можно начать планировать совместные дела, отдых.

Это прекрасное время и для того, чтобы поработать над собой. Полезные советы помогут произвести правильную и плодотворную работу по саморазвитию. В начале месяца будут получаться сложные дела. Придется разделить работу и дом и не приносить в родные стены негатив, накопленный на рабочем месте. Ракам необходимы терпение и вера в себя.

Лев

Львам стоит быть самостоятельными, не просить ни у кого помощи и не валить на других свои обязанности. Это может привести к конфликтам дома. Больше всего в апреле повезет представителям творческих профессий и всем, чье ремесло связано с необходимостью принимать важные решения. Наступило время для получения новых знаний.

В любви астрологи советуют людям этого Знака проявлять настойчивость, но не быть чрезмерно навязчивыми. Это касается и тех, кто в поисках, и тех, кто уже нашел любовь. Возможно, придется также проявлять больше внимательности при совершении покупок. Астрологи советуют Львам следовать закону притяжения, почаще думая о чем-то приятном.

Дева

Апрель — идеальное время для новых начинаний, получения новых знаний, изучения иностранных языков. Можно смело отправляться в путешествия, в командировки. Не стоит отворачиваться от близких и друзей, которым понадобится помощь. Вторая декада будет идеальной для творческой работы.

В самом начале месяца судьба может помочь одиноким Девам встретить человека, в которого они влюбятся без памяти. Торопить события в амурных делах эксперты не рекомендуют. В конце апреля звезды и планеты войдут в диссонанс, из-за чего могут начать чаще проявляться худшие черты характера представителей этого Знака. Придется бороться с самими собой.

Весы

Финансовые потоки будут открыты и активны уже с первых дней апреля. Это значит, что Весов ожидает большая удача в работе, бизнесе, а также при совершении важных и дорогостоящих покупок. Для всего этого идеально подойдут первые две декады апреля. Третья декада должна быть посвящена дому и семье, друзьям и близким.

Конец месяца хорош для расширения кругозора, получения новых знаний, обучения, работы над научными проектами. Также в апреле полезно будет проявлять инициативу в делах. Потребуется симбиоз уверенности и оптимизма для того, чтобы добиться поставленных ранее задач. Это яркий и благоприятный месяц, в который не стоит сидеть без дела.

Скорпион

Для Скорпионов этот месяц будет таинственным и непредсказуемым. Привлечь успех можно будет при помощи пяти простых шагов к счастью. Также в этом плане полезными окажутся окружающие люди. Они помогут Скорпионам обрести уверенность в себе, веру в свои силы, оптимизм. Нужно почаще прислушиваться к тому, что говорят друзья и близкие.

Большое внимание астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют обратить на здоровье и самочувствие. Важно больше времени проводить на свежем воздухе и как можно меньше нервничать, испытывать стрессы. В связи с этим важно заниматься только теми делами, которые доставляют удовольствие. Полезны будут активные игры, походы в спортзал.

Стрелец

В апреле важнее всего будет самое начало месяца. В первую неделю может произойти очень много интересного. Это идеальное время для трат и финансовых вложений. Можно встретить свою любовь или перевести уже существующие отношения на новый уровень. На работе и в бизнесе стоит опасаться конфликтов, так как они приведут к нарушению планов.

Начальная фаза будет важна также и каждый новый день. Утренние ритуалы на везение помогут начинать каждый день правильно, вставать с той ноги. Полезными будут романтические сюрпризы для любимого человека. Астрологи рекомендуют больше времени проводить в окружении приятных людей, избегая длительного уединения.

Козерог

У Козерогов начинается период, когда можно силой слова и мысли изменить будущее и настоящее. Энергетика этих людей резко поднимется в первых числах апреля и пробудет в таком состоянии до середины третьей декады. Полезными будут встречи с людьми, обмен опытом, знакомства, романтика. Астрологи не советуют проводить время в уединении.

В первые несколько дней апреля и в его самом конце Козероги могут столкнуться с недопониманием со стороны близких людей. Также у них могут появиться новые враги и недоброжелатели. Придется проявлять больше гибкости, чтобы не допускать обид. Поссориться будет очень легко, а вот помириться уже сложнее.

Водолей

Апрель будет самым спокойным месяцем весны для Водолеев. Это значит, что можно посвятить его отдыху, размеренным делам, романтике, поиску новых знакомств, легким развлечениям. Позитивные перемены возможны в сфере работы. Удача может понадобиться в самый непредсказуемый момент. Три способа ее мгновенного привлечения помогут выйти сухими из воды.

Не стоит остро реагировать на все, что происходит вокруг. Негативные эмоции в апреле не принесут много бед и проблем, но они абсолютно лишние. Гармоничное взаимодействие звезд и планет приведет к тому, что Водолеям будет проще принимать важные решения. Спокойствие поможет обратить себе на пользу любые внешние события.

Рыбы

В апреле Рыбам стоит доверять своей интуиции. Также астрологи советуют перестать перетягивать на себя чужие проблемы. Важно сосредоточиться на своих неурядицах, побыть немного эгоистами. Это поможет наискорейшим образом решить все острые проблемы.

Рассудительность и осторожность помогут в достижении целей. Амбициозность — это хорошо, но ее избыток может стать причиной срыва планов. Вторая половина апреля полезна для командировок и поездок личного характера. Также астрологи советуют не принимать скоропалительных решений, ведь они тоже могут нарушить планы.