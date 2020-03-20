АТОР предупредила о риске массового ухода с рынка туроператоров

Страховые компании начали массово отказывать туроператорам в страховании финансовой ответственности, что грозит множеству компаний уходом с рынка уже в апреле, говорится в письме первого вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимира Канторовича на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

"На беспрецедентную ситуацию в туризме, связанную с закрытием большинства туристических направлений из-за распространения коронавируса, первыми отреагировали страховые компании, которые массово начали отказывать туроператорам в страховании. Мы понимаем, что нести возможные риски не хочет ни одна компания, однако в настоящее время подобное можно расценить исключительно как подрыв всей туристической отрасли", – говорится в письме, которое есть в распоряжении РИА Новости.