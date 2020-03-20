Автор из Тбилиси в MD: Россия уходит от «Большой Европы» к «Большой Азии»

Когда в 2014 году разразился украинский кризис, многие аналитики весьма справедливо отмечали, что без Украины Россия станет более азиатской страной. При таком сценарии Москва неизбежно начнёт уделять больше внимания Ближнему Востоку и Китаю. Что же касается последнего, то Пекин станет главным российским союзником в глобальной политике, что, однако, вызовет опасения того, что Китай затмит Россию в контексте двусторонних отношений. «Иными словами, аналитики считали, что Россия превратится в китайский придаток, который будет поставлять азиатскому гиганту энергоресурсы», — пишет в европейском Modern Diplomacy автор из Грузии Эмиль Авдалиани.

Эмиль Авдалиани. Фото: ВКонтакте

Шли годы, и в таком раскладе наметился интересный поворот. Российские аналитики, а также многие западные эксперты начали высказывать мнение, что украинский кризис и ухудшение отношений с Западом избавило Россию от «евроцентристских взглядов» на внешнюю политику. Впервые со времён Петра Великого Россия начала «деевропеизацию» геополитики. В рамках такого анализа Пекину отводится роль куратора Москвы. Учитывая, что обе страны стремятся ограничить влияние США в Евразии, российские политические элиты благожелательно относятся к идее пестования и формализации российско-китайских отношений. Некоторые из них даже, пусть и неуверенно, высказываются в пользу альянса.

«Игра с идеями о российской внешней политике после 2014 года интригует, однако она затушёвывает другой важный процесс: медленное превращение России в азиатское государство», — отмечает Авдалиани.

Многие считают такое утверждение притянутым за уши, указывая на то, что у Москвы теперь есть больше способов для наращивания своего влияния в Евразии. Однако сторонники тезиса о «новой диверсификации» упускают из вида тот факт, что Россия испокон веков вела диверсифицированную политику: это касается как столкновений с Османской империей, так и Ирана, Центральной Азии, Северного Китая и Корейского полуострова. Так было при Романовых, так было и в советские времена. Мысль о том, что российская внешняя политика стала более диверсифицированной после кризиса на Украине, не учитывает реалии последних двух веков.

На данный момент мы видим, как увядает российское влияние в Восточной Европе. Да, идут разговоры о газопроводной геополитике Москвы, успешной аннексии Крыма (Эмиль Авдалиани использует принятый на Западе термин — прим. ИА Newstes ), предотвращении вступления в НАТО и ЕС Украины, Молдавии и Грузии, однако окончательный успех всех этих предприятий стоит под вопросом. Запад намного мощнее России, как в плане экономики, так и в плане «мягкой силы», а также во многих других аспектах, надеется автор из Тбилиси.

«Россия начинает уделять Азии (включая Ближний Восток) больше внимания не потому, что это грандиозный план Кремля, а потому, что разыгрывание китайской карты — это неизбежный ход», — подчёркивает Авдалиани.

Около десяти лет назад российские элиты всерьёз надеялись на построение Большой Европы от Лиссабона до Владивостока — более или менее единого экономического пространства, доходящего до границ Китая. Эту идею отстаивал лично Владимир Путин. Однако спустя несколько лет точка зрения Москвы кардинально изменилась. В геоэкономическом плане идее Большой Европы постепенно пришла на смену концепция Большой Азии от Санкт-Петербурга до Шанхая. В России смена масштабных геополитических идей — это проза жизни. Всего десять лет назад Россия делала ставку на тесные политические и экономические отношения с Европой. Теперь же многие думают о практически стратегическом сотрудничестве с Китаем, в то время как другие по-прежнему размышляют над тем, как обрести от него независимость.

Москва, по мнению Авдалиани, сохранит отношения с Европой. Многие военные и экономические проблемы этого континента не решить без участия России. Однако ряд экономических и культурных сдвигов ограничивают влияние России на Украине, в Прибалтике и даже на Южном Кавказе. В Центральной Азии и на погружённом в хаос Ближнем Востоке и в Африке у России не так сильно связаны руки. Среди аналитиков, специализирующихся на России, стало модным говорить о том, что за последние два десятилетия при Путине эта страна вернула себе большую часть внутренней мощи, что привело к успехам во внешней политике.

Однако на самом деле в контексте российской истории куда более важным оказалось то, что в последние годы российские элиты искали Москве новое место в Евразии.

Заканчивает Авдалиани довольно банально:

«Такое развитие событий было нетрудно предвидеть. После потери обширных кусков бывшей советской территории Россия была вынуждена найти своё место в Евразии 21 века. Москва хотела бы представить себя как независимое государство, но это не так. Россия неспособна ужиться с Европой, поэтому у неё не осталось выбора кроме как повернуться в сторону Азии».

Справка. Как указано на сайте Modern Diplomacy, портал стремится предоставить читателям «независимый анализ» происходящего. Редакционная коллегия журнала состоит из «заслуженных мыслителей, аналитиков, дипломатов и предпринимателей со всего мира». Среди членов редколлегии — бывшие министры и генеральные секретари европейских организаций.