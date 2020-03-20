Bank of America заявил о начале экономического кризиса в США

В США начался полномасштабный экономический кризис. Об этом говорится в докладе одного из крупнейших американских инвестиционных банков Bank of America (BofA), сообщает CNBC.

Как объяснила ведущий аналитик BofA Мишель Мейер, эпидемия коронавируса уже привела к тяжелейшим последствиям для американской экономики.

"Мы официально заявляем, что американская экономика упала в рецессию, присоединившись к остальному миру, и это очень глубокая просадка", — цитирует аналитика телеканал.

В этих условиях США грозит рост безработицы, падение потребительской уверенности и полная девальвация накоплений граждан. По итогам второго квартала 2020 года, согласно прогнозу BofA, экономика Штатов просядет по сравнению с первым на 12%, а по результатам года сократится на 0,8%. Наибольшую проблему для страны создаст рост безработицы, уровень которой удвоится уже в ближайшее время, а на протяжении всего второго квартала число безработных будет увеличиваться ежемесячно на миллион человек и достигнет к концу квартала 3,5 млн.

При этом аналитики инвестбанка уверены в краткосрочности кризиса.

"Хоть обвал и очень жесткий, но мы ожидаем, что он не продлится долго", — резюмировала Мейер, посоветовав американским властям не скупиться на меры стимуляции экономики.

В США объявлено чрезвычайное положение в связи со вспышкой коронавируса, отменены массовые мероприятия, спортивные соревнования. Количество зарегистрированных случаев заражения перевалило за 7 тысяч, заболел в том числе конгрессмен от Флориды Марио Диас-Баларт. Умерли 118 пациентов.

Как писал Ruposters, Bank of America прогнозирует, что 2020 год станет самым неудачным для мировой экономики со времен масштабного кризиса 2008 года.