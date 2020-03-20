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Новости » Шоу-бизнес » Бьюти-дайджест: от онлайн-марафона до создания виртуального парика

Бьюти-дайджест: от онлайн-марафона до создания виртуального парика

Бьюти-дайджест: от онлайн-марафона до создания виртуального парика

Фабрики Christian Dior, Givenchy и Guerlain будут производить бесплатные санитайзеры для рук в связи с эпидемией коронавируса, Оксана Акиньшина, Екатерина Вилкова и Дарья Мороз показали весенние бьюти-образы, а Екатерина Андреева, Елена Крыгина и Наталья Давыдова стали экспертами онлайн-марафона по "прокачке" мышц лица. О чем еще говорили на этой неделе в мире бьюти — читайте в нашем материале.

Оксана Акиньшина, Екатерина Вилкова и Дарья Мороз в бьюти-образах новой коллекции Tegin

Топ-стилисты брендов ghd и Sebastian Professional приняли участие в съемке коллекции российского модного дома Tegin FW20/21. Героинями стали актрисы театра и кино Оксана Акиньшина, Екатерина Вилкова и Дарья Мороз. Прически гармонично дополнили женственные и романтичные образы нарядов, которые были вдохновлены первой половиной XX века.



Екатерина Андреева, Елена Крыгина и Наталья Давыдова стали экспертами онлайн-марафона "Делай лицо"

5 апреля стартует онлайн-марафон #ДелайЛицо. В течение 30 дней эксперты, которыми стали фитнес-гуру и создатель приложения Welps Наталья Давыдова, визажист и блогер Елена Крыгина, телеведущая Екатерина Андреева и основательница сети школ FaceFit Мария Фадеева, будут делиться своими правилами и секретами фейсфитнеса, эффективность которых доказана на их собственном примере.


Фейсфитнес — это те же тренировки мышц для придания им тонуса, основанные на самомассаже. Подтягивая мышцы лица, можно разгладить мелкие морщины, сделать овал лица более четким и избавиться от второго подбородка. Главное — возможность заниматься им самостоятельно дома (в условиях карантина это особенно актуально).


Елена Крыгина

Елена Крыгина для марафона подготовила специальную программу по уходу за кожей лица, а также советы по скульптурирующему макияжу для всех возрастов. Наталья Давыдова расскажет, как в совокупности с правильным питанием вывести лишнюю воду из организма и похудеть не только лицом, но и телом, а Екатерина Андреева покажет, как использовать различные бьюти-гаджеты (камни гуаша и роллеры).


Мария Фадеева

Марафон уже поддержали звезды и блогеры, среди которых Регина Тодоренко, Аглая Тарасова, Анна Цуканова-Котт, Аврора, Катя Айова и другие.

В конце марафона каждый сможет побороться за ценные призы: iPhone 11 Pro, путевку на двоих в санаторий в Подмосковье и автомобиль BMW 2 Series Gran Coupe.

Фабрики Christian Dior, Givenchy и Guerlain будут производить бесплатные санитайзеры для рук

LVMH (холдинг, в который входят такие бьюти-марки, как Christian Dior, Givenchy и Guerlain) присоединился к борьбе с коронавирусом. Концерн переоборудовал свои парфюмерно-косметические фабрики для производства дезинфицирующих гелей для рук. Средства направляют во французские больницы.


Бернар Арно и Рианна

Поставки начались еще 16 марта. Так, уже в первую неделю концерн планирует выпустить 12 тонн антибактериального геля. Таким образом руководство компании надеется устранить общенациональную нехватку средств для дезинфекции и тем самым замедлить быстро распространяющееся заболевание.

Подобные меры ввела и российская марка Mixit "Лаборатория современной косметики". В связи с острой эпидемической ситуацией из-за пандемии коронавируса она переориентировала все производственные мощности под выпуск антисептических средств.


Часть выпущенных средств компания передаст безвозмездно в благотворительные фонды, с которыми реализует различные проекты: "Верь в мечту", "Фонд Константина Хабенского", "Дом с маяком" и другие.

Линейка антисептических средств уже в свободной продаже на сайте и в магазинах, где каждый может продезинфицировать руки.

Создайте самый невероятный парик, который только можно себе представить

Прически, которые были популярны в конце XVIII века, были абсолютно невероятными. Украшенные лентами, жемчугом, драгоценными камнями, цветами, перьями и другими декоративными элементами, напудренные, роскошные, высотой в полметра... В 1774 году герцогиня Девонширская произвела фурор, когда добавила страусиных перьев в свою прическу.


Сегодня благодаря Музею Виктории и Альберта в Лондоне мы можем насладиться целой коллекцией великолепных париков XVIII века. В то время как сам музей закрыл свои двери из-за эпидемии коронавируса, на сайте можно создать свой собственный богато украшенный виртуальный парик в стиле рококо. С помощью онлайн-инструментов можно "смастерить" парик настолько тщательно, насколько это возможно.


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Добавлено: 20 мар 2020 в 12:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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