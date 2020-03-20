Борющуюся с раком звезду «Зачарованных» возмутили нарушители самоизоляции

Шеннен ДоэртиФото: Earl Gibson III / Getty Images

Американскую актрису Шэннен Доэрти, борющуюся с раком груди четвертой стадии, возмутили нарушители режима самоизоляции. Пост на эту тему она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

По ее словам, некоторые люди думают, будто не должны оставаться дома из-за пандемии коронавируса, так как они молоды и здоровы. Как считает звезда «Зачарованных», именно по этой причине они отказываются от социального дистанцирования, подвергая риску окружающих.

«У тебя есть дедушка или бабушка, которых ты любишь? У тебя есть член семьи со слабой иммунной системой? У тебя есть друг с раком? И ты действительно хочешь рискнуть своей жизнью сейчас?» — написала артистка, поинтересовавшись у подписчиков, действительно ли изоляция кажется им таким трудным шагом.

О том, что у знаменитости диагностировали рак четвертой стадии, стало известно в начале февраля. Доэрти заявила, что заболевание, с которым она боролась несколько лет назад, вернулось.

Впервые актриса рассказала о раке молочной железы в 2015 году. Двумя годами позже она сообщила, что заболевание перешло в стадию ремиссии.