Бывший футболист сборной Украины назвал коронавирус «фейком»

Экс-хавбек сборной Украины, киевского «Динамо» и московского «Локомотива» Александр Алиев заявил, что он не верит в существование коронавируса. Данная болезнь активно распространяется по всему миру.«Коронавирус? Честно, я в это не верю. Ну что, прогулялся я по улице. Что могу сказать — людей много, народу уйма. Детишек очень много. Погода хорошая. Я думаю, что все это фейки. Для кого нужен это коронавирус, кто все это запустил? Слышал, что сегодня в Италии умерло 368 людей. Но я думаю, что все это фейк. Самое главное — берегите себя, будьте здоровыми», - сказал Алиев в сторис в Инстаграме.На сегодняшний день коронавирусом заразились 219 тысяч человек по всему миру.