Бжания: Анкваб может занять пост главы правительства Абхазии, и займет

Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания заявил, что экс-глава республики Александр Анкваб, возглавляющий сейчас предвыборный штаб кандидата, может занять пост премьера, в случае его победы на выборах.

«Не вижу оснований, чтобы Александр Анкваб не занял эту должность», — сказал Бжания в ходе дебатов в прямом эфире «Абхазского ТВ».

Бжания отметил, что может предоставить документы, из которых «будет видно, как он работал, были ли у него достижения». Анкваба, по словам Бжания, обвиняли в тяжких, особо тяжких преступлениях, но обвинения не нашли подтверждения. Перед правоохранительными органами Анкваб чист, подчеркнул Бжания.

«Конечно, он может занять эту должность, и займет», — заключил Бжания.

ИА Newstes сообщало, что повторные выборы президента Абхазии пройдут 22 марта. В них участвуют депутат парламента Аслан Бжания, экс-глава МВЛ Леонид Дзапшба и глава Минэкономики Адгур Ардзинба. Отметим, что Дзапшба ушел с дебатов с первых минут эфира, не объяснив причины своего поступка.

Напомним, что 27 мая 2014 г. в Сухуме прошел многотысячный митинг оппозиции, потребовавшей отставки президента Александра Анкваба. 29 мая парламент предложил президенту добровольно сложить полномочия. 1 июня 2014 г. Анкваб ушел в отставку.