ЦБ отменяет комиссии за переводы в системе быстрых платежей

Центробанк принял решение с 1 мая 2020 года ввести ограничения по комиссиям в Системе быстрых платежей. До 100 тысяч рублей каждый месяц каждый месяц можно будет перевести без дополнительных сборов.

В пресс-релизе регулятора сообщается также о решении ограничить комиссии как в абсолютном, так и в относительном выражениях.

"Переводы в СБП на сумму свыше 100 тыс. рублей в месяц - [с комиссией] не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей".

Банк России также решил проработать способы поддержки онлайн-торговли и ее клиентов – рассматривается возможность установления предельных комиссий по эквайрингу при оплате картой в сети.

Как сообщал Ruposters, ранее Центробанк отменил обязательную комиссию, взимаемую в рамках Системы быстрых платежей при переводах по номеру телефона между физическими лицами. Изменение вступает в силу с 1 апреля.